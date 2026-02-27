دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 22:58

كتب : بسام أبو بكر

إيفرتون دا سيلفا - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز موعد مواجهة وحكم لقاء الذهاب أمام الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة يوم الجمعة 13 مارس في الثانية عشر مساءً على الملعب الأولمبي في الرباط.

ويدير الصومالي عمر عبد القادر أرتان اللقاء تحكيميا، وستكون تلك أول مباراة للحكم الصومالي مع الفرق المصرية.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بتحكيم مصري.. وهذا الحكم الأقرب قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة.. الزمالك راحة من التدريبات الأربعاء الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة

ويعاونه أحمد عبد الرازق المساعد الأول من جيبوتي، ومحمد عبد الله المساعد الثاني من السودان، والسوداني محمود إسماعيل الحكم المساعد الرابع، ويتولى مهام حكم تقنية الفيديو الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الليبي أحمد عبد الرازق.

ويراقب المباراة، ماسا ديارا من موريتانيا، ويراقب أداء الحكام إبراهيم حايدرا من مالي، والمنسق العام مادي ديالو من مالي.

وتقام مباراة الذهاب على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط بدون حضور جماهيري، تطبيقا لعقوبات كاف تجاه النادي.

وكان كاف قد قرر حرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره لمباراتين على ملعبه، عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وبالفعل خاص الجيش الملكي مباراتين بدون جماهير، الأولى كانت ضد شبيبة القبائل، والثانية كانت أمام يانج أفريكانز، وكلاهما في مرحلة المجموعات.

وستكون الثالثة أمام بيراميدز بعد أن أوقعتهما القرعة وجها لوجه.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد الكشف عن حجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث مباراة الأهلي
أخر الأخبار
السقا بعد إيقافه 3 مباريات: لم أتجاوز في حق الحكم وأعتذر له 52 ثاتيه | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في رابع جولات دوري المحترفين 10 دقيقة | رياضات أخرى
الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 18 دقيقة | الدوري المصري
أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي 25 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخطف تعادلا مثيرا أمام أم صلال 50 دقيقة | الوطن العربي
ليسوا الأسوأ الآن.. ولفرهامبتون يصعق أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
كوكا يسجل لأول مرة.. الاتفاق يخسر من الحزم ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه 4 الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة
/articles/524234/دوري-أبطال-إفريقيا-أرتان-يدير-لقاء-بيراميدز-ضد-الجيش-الملكي-تحكيميا