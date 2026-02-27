دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا

أعلن نادي بيراميدز موعد مواجهة وحكم لقاء الذهاب أمام الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة يوم الجمعة 13 مارس في الثانية عشر مساءً على الملعب الأولمبي في الرباط.

ويدير الصومالي عمر عبد القادر أرتان اللقاء تحكيميا، وستكون تلك أول مباراة للحكم الصومالي مع الفرق المصرية.

ويعاونه أحمد عبد الرازق المساعد الأول من جيبوتي، ومحمد عبد الله المساعد الثاني من السودان، والسوداني محمود إسماعيل الحكم المساعد الرابع، ويتولى مهام حكم تقنية الفيديو الغاني دانيال لاريا، ويعاونه الليبي أحمد عبد الرازق.

ويراقب المباراة، ماسا ديارا من موريتانيا، ويراقب أداء الحكام إبراهيم حايدرا من مالي، والمنسق العام مادي ديالو من مالي.

وتقام مباراة الذهاب على الملعب الأولمبي في العاصمة الرباط بدون حضور جماهيري، تطبيقا لعقوبات كاف تجاه النادي.

وكان كاف قد قرر حرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره لمباراتين على ملعبه، عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وبالفعل خاص الجيش الملكي مباراتين بدون جماهير، الأولى كانت ضد شبيبة القبائل، والثانية كانت أمام يانج أفريكانز، وكلاهما في مرحلة المجموعات.

وستكون الثالثة أمام بيراميدز بعد أن أوقعتهما القرعة وجها لوجه.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.