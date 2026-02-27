ذا أثليتك: مانشستر يونايتد سيدفع 15.9 مليون جنيه إسترليني لـ أموريم

من المنتظر أن تصل قيمة تسوية نادي مانشستر يونايتد لمستحقات روبن أموريم مدرب الفريق السابق لـ 15.9 مليون جنيه إسترليني.

وأقيل أموريم من تدريب الشياطين الحمر لسوء النتائج، وخلفه مايكل كاريك حتى نهاية الموسم.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن النادي دفع 10 ملايين جنيه إسترليني لـ روبن أموريم بعد إقالته من تدريب الفريق.

وأشار التقرير "من الممكن أن يرتفع الرقم ليصبح 15.9 مليون جنيه إسترليني وهو الحد الأقصى المحتمل لمدفوعات التسوية المستقبلية".

وجاء ذلك في وفقا لما أصدره النادي من الميزانية في الربع الثاني من الموسم الجاري.

المدرب البرتغالي صاحب الـ40 عاما تولى تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024.

إجمالا لعب مانشستر يونايتد تحت قيادة أموريم 63 مباراة في كافة البطولات، فاز في 25 بنسبة بلغت 40%، وتعادل في 15، فيما تعرض للخسارة في 23 مباراة.

وخاض يونايتد 6 مباريات منذ رحيل أموريم فاز في 5 وتعادل في 1 وجميعها بالدوري الإنجليزي وارتقى بها للمركز الرابع.

ويستعد يونايتد لاستضافة كريستال بالاس في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل.