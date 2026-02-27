أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي

تحددت مواعيد مباراتي الأهلي أمام الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.