أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي
الجمعة، 27 فبراير 2026 - 22:00
كتب : محمد عبد العظيم
تحددت مواعيد مباراتي الأهلي أمام الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.
بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.
وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني
الترجي التونسي × الأهلي
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي
الجيش الملكي المغربي × بيراميدز
وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد الكشف عن حجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث مباراة الأهلي تقرير: الاتحاد الليبي يخطط للتعاقد مع موكوينا