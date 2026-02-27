منافس منتخب مصر - نوتنجهام فورست يأمل في استعاد كريس وود خلال شهرين

يأمل نادي نوتنجهام فورست استعادة كريس وود هدافه النيوزيلندي في شهر أبريل المقبل.

ويغيب هداف فورست منذ أكتوبر 2025 بسبب مشاكل في الركبة منذ أن خاض آخر مباراة ضد تشيلسي في الخسارة 3-0.

وقال فيتور بيريرا المدير الفني لفورست في المؤتمر الصحفي: "آمل أن يتعافى في أقرب وقت لأنه مهم لنا".

وأضاف "لا أعلم متي سيعود بالتحديد لكن المعلومات التي أعرفها أنه يعمل بجد من أجل العودة في أقرب وقت".

وكشف تقرير لشبكة "ذا أثليتك" أن فورست تعاقد مع جيوف سكوت رئيس الجهاز الطبي السابق لتوتنام من أجل الوقوف على أسباب إصابات لاعبي الفريق المتعددة.

ويعد وود قائد والهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا منافسا منتظرا لمنتخب مصر في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2026.

وسجل وود 45 هدفا بقميص نيوزيلندا منها 9 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك وود الموسم الجاري في 9 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف بقميص فورست.

صاحب الـ 34 عاما سجل 39 هدفا في 91 مباراة بقميص فورست منذ انضمامه في يناير 2023.

وسبق أن واجه كريس وود منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 وسجل هدفا في المباراة التي انتهت آنذاك بدور المجموعات 1-1.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران أيضا.