منافس منتخب مصر - نوتنجهام فورست يأمل في استعاد كريس وود خلال شهرين

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 21:30

كتب : FilGoal

كريس وود - نوتنجهام فورست

يأمل نادي نوتنجهام فورست استعادة كريس وود هدافه النيوزيلندي في شهر أبريل المقبل.

كريس وود

النادي : نوتنجهام فورست

نوتنجهام فورست

ويغيب هداف فورست منذ أكتوبر 2025 بسبب مشاكل في الركبة منذ أن خاض آخر مباراة ضد تشيلسي في الخسارة 3-0.

وقال فيتور بيريرا المدير الفني لفورست في المؤتمر الصحفي: "آمل أن يتعافى في أقرب وقت لأنه مهم لنا".

أخبار متعلقة:
أطول من كريس وود.. نوتنجهام فورست يضم لورينزو لوكا من نابولي تشكيل نيوزيلندا - ماتا يعوض كريس وود في مواجهة مصر كريس وود "المخضرم" ينضم إلى نوتنجام فورست

وأضاف "لا أعلم متي سيعود بالتحديد لكن المعلومات التي أعرفها أنه يعمل بجد من أجل العودة في أقرب وقت".

وكشف تقرير لشبكة "ذا أثليتك" أن فورست تعاقد مع جيوف سكوت رئيس الجهاز الطبي السابق لتوتنام من أجل الوقوف على أسباب إصابات لاعبي الفريق المتعددة.

ويعد وود قائد والهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا منافسا منتظرا لمنتخب مصر في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2026.

وسجل وود 45 هدفا بقميص نيوزيلندا منها 9 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك وود الموسم الجاري في 9 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف بقميص فورست.

صاحب الـ 34 عاما سجل 39 هدفا في 91 مباراة بقميص فورست منذ انضمامه في يناير 2023.

وسبق أن واجه كريس وود منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 وسجل هدفا في المباراة التي انتهت آنذاك بدور المجموعات 1-1.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران أيضا.

كريس وود نوتنجهام فورست منتخب مصر كأس العالم الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر روسينيور: سأقيم اللاعبين لتحديد المستمرين معنا مؤتمر أرتيتا: التوتر من سباق الدوري؟ اللاعبون يشعرون بالثقة جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان مؤتمر سلوت: صلاح ليس مهاجمنا الوحيد.. وأعلم أنه سيعود للتسجيل يويفا: تشيلسي تعرض لأعلى خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الدوري الإنجليزي.. ومواجهتان للهلال والاتحاد في الدوري السعودي تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون مدرب توتنام: تحقيق النقاط أهم من الأداء.. الأمر أشبه بالحياة أو الموت
أخر الأخبار
الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو 2 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر روسينيور: سأقيم اللاعبين لتحديد المستمرين معنا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس منتخب مصر - نوتنجهام فورست يأمل في استعاد كريس وود خلال شهرين 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره 47 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: التوتر من سباق الدوري؟ اللاعبون يشعرون بالثقة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ديربي الرياض - ليوناردو يقود هجوم الهلال في غياب بنزيمة.. والبليهي أساسي مع الشباب ساعة | سعودي في الجول
الدوري العراقي - قرار انضباطي بعد شكوى الشرطة ضد ديالى لمخالفة اللوائح ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه 4 الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة
/articles/524228/منافس-منتخب-مصر-نوتنجهام-فورست-يأمل-في-استعاد-كريس-وود-خلال-شهرين