مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى

تأجلت النسخة السادسة عشر من أمم إفريقيا للسيدات 2026 والتي كان مقررا إقامتها في شهر مارس المقبل لآجل غير مسمى.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

ومن المعلن أن يستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تأجيل أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي كان محددا لها في مارس المقبل لآجل غير مسمى".

وأوضح السبب قائلا: "وذلك بعد اعتذار المغرب عن عدم استضافة البطولة".

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية من قبل تقدم الاتحاد المغربي بطلب رسمي من أجل تأجيل أمم إفريقيا للسيدات.

وأوضح التقرير أن طلب التأجيل نظرا لكثرة الالتزامات بداية بضرورة إنهاء الدوري المغربي يوم 15 مايو.

كما يسعى الاتحاد المغربي للتركيز مع منتخب الرجال ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة نيجيريا البطل التاريخي للمسابقة بالإضافة لكل من زامبيا ومالاوي.

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وكان منتخب زامبيا قد حقق برونزية نسخة 2022 ويشارك للمرة الخامسة بينما يلعب منتخب مالاوي للمرة الأولى.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.