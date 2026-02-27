مؤتمر سلوت: صلاح ليس مهاجمنا الوحيد.. وأعلم أنه سيعود للتسجيل

دافع أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن محمد صلاح نجم الريدز، بعدما وجهت له تساؤلات حول قلة أهدافه.

ورد سلوت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام: "لقد وضع صلاح معاييره الخاصة وهي عالية جدا لدرجة أنه عندما لا يسجل لعدة مباريات يتفاجأ الناس، وهذه هو الإطراء الكبير الذي يمكن أن يحصل عليه."

وأكمل "وجهت لي تساؤلات حول عدم تسجيل صلاح للأهداف في 3 أو 4 مباريات، ولكنني أعلم أنه يعود للتسجيل في النهاية، هذا هو التحدي الذي نواجهه في الوقت الراهن".

وأضاف "صلاح ليس مهاجمنا الوحيد الذي لا يسجل بالقدر المعتاد، ليس المقصود أن يكون التركيز كله عليه، فـ هوجو إيكتيكي وكودي جاكبو لم يسجلا الكثير من الأهداف مؤخرا أيضا، لذا بالأمر يتعلق بالفريق ككل، لكننا نحافظ على نظافة شباكنا لذلك لسنا بحاجة لتسجيل الكثير من الأهداف."

وسجل صلاح هذا الموسم 4 أهداف، وصنع 6 أهداف، في 19 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول منافسه وست هام في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، الخامسة مساء السبت، على ملعب أنفيلد.

وعن تطور إيكيتيكي، رد سلوت: "هوجو إيكتيكي يحاول ويريد تطوير مهاراته في ضربات الرأس بعد أن أضاع عدداً من الفرص برأسه."

كما أعلن سلوت عودة فريمبونج لقائمة الفريق أمام وست هام "جيريمي فريمبونج تدرب معنا عدة مرات هذا الأسبوع وسيكون متاح أمام وست هام."

وتعرض فريمبونج لإصابة بعد 4 دقائق خلال مواجهة كارباج أجدام في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وعن موقف فلوريان فيرتز، قال سلوت "لا أتوقع أن يكون متاحا أمام وست هام، عادة ما أقول أنني لا أعرف موعد عودة اللاعب المصاب ولا أريد مشاركة ذلك، ولكن هذه المرة بصراحة لا أعرف موعد عودته.. إنه لأمر مخيب للآمال بالنسبة له ولنا، لأنه لعب بشكل جيد للغاية في الآونة الأخيرة."

ويعاني فيرتز من آلام في ظهره قبل مواجهة نوتنجهام أثناء الإحماء

وردا على منافسة ليفربول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أوضح "نحن على دراية بترتيب جدول الدوري وتركيزنا منصب على تحقيق أكبر عدد من الانتصارات، ونعلم أننا بحاجة للفوز بالكثير من المباريات لأن المنافسين على مراكز دوري الأبطال جيدون للغاية."

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة، نفس رصيد تشيلسي الذي يسبقه في المركز الخامس.

ويسبقهما مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وأتم حديثه بالمديح في ريو نجوموها نجم الفريق الشاب "لدينا إيمان كامل بمدى تميز ريو نجوموها، إنه حصل على دقائق أكثر بعدما تطور وأصبح لاعبا أفضل."