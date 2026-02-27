يويفا: تشيلسي تعرض لأعلى خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي

تعرض نادي تشيلسي الإنجليزي لأعلى خسارة على الإطلاق في التاريخ لنادي إنجليزي، وثاني أعلى خسارة في التاريخ الأوروبي.

وسجل نادي تشيلسي خسارة قبل الضرائب قدرها 355 مليون جنيه إسترليني لموسم 2024-2025، وفقًا للأرقام المالية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتعد تلك الخسارة الثانية بعد برشلونة، حيث خسر الفريق الكاتالوني 484 مليون جنيه إسترليني عام 2021.

وأظهرت أرقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن إجمالي إيرادات تشيلسي كان أقل بكثير من بعض منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق فريق تشيلسي إيرادات بلغت 511 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 746 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي و 744 مليون جنيه إسترليني لليفربول.

ورغم أن دخل تشيلسي من مبيعات التذاكر أتى كتاسع أعلى دخل في أوروبا، ولكنه لا يزال أقل بمقدار 28 مليون جنيه إسترليني من ليفربول، الذي يتقدم عليه بمركز واحد.

كان متوسط ​​المبلغ الذي حققه تشيلسي في كل يوم مباراة أقل بمقدار 1.2 مليون جنيه إسترليني من ليفربول.

وكشفت بي بي سي، في تقرير لها عن سبب تراجع إيرادات تشيلسي من المباراة، حيث يقيد بسعة ملعب ستامفورد ريدج الذي يبلغ عدد مقاعده 41,798 مقعدًا.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 11 من حيث الحجم في الدوري الإنجليزي، أي أصغر بـ 34,000 مقعد من ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد.

كما حقق فريق البلوز إيرادات تجارية أقل بكثير من بعض منافسيه.

احتلت الشركة المرتبة الـ 11 من حيث الإيرادات التجارية في أوروبا العام الماضي، حيث حققت 207 مليون جنيه إسترليني - أي أقل بـ 5 ملايين جنيه إسترليني عن العام السابق.

وهذا يجعل إيراداتهم التجارية أقل بمقدار 66 مليون جنيه إسترليني من توتنهام، ثاني أعلى نادٍ إنجليزي، وأقل بمقدار 165 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي، الذي حقق إيرادات أكثر من أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي.

كما حقق نادي تشيلسي أرباحاً أقل بكثير من مبيعات البضائع والأطقم الرياضية مقارنة بالأندية الخمسة الأخرى الأكثر ثراءً في الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي 83 مليون جنيه إسترليني من مبيعات الأطقم والبضائع، دون أي تحسن عن العام السابق. أقل بـ 46 مليون جنيه إسترليني من توتنهام، وأقل بـ 82 مليون جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد متصدر الترتيب.

المجال الوحيد الذي قدم فيه تشيلسي أداءً مثيرًا للإعجاب مقارنة بمنافسيه هو عائدات البث، حيث ساهمت المشاركة والفوز في كأس العالم للأندية في رفع الدخل إلى 192 مليون جنيه إسترليني، مما وضعهم في المركز الثاني في القائمة في أوروبا، خلف مانشستر سيتي.

كما تأثرت ميزانية النادي بعدما جاء كسادس أعلى الفرق إنفاقاً على الأجور في أوروبا، حيث دفعوا للاعبيهم 388 مليون جنيه إسترليني - أي بزيادة قدرها 43 مليون جنيه إسترليني عما دفعوه في العام السابق.

لم يكن سوى ليفربول، الذي زاد إنفاقه بسبب المكافآت المدفوعة للاعبين لفوزهم بالدوري الإنجليزي، ومانشستر سيتي أعلى منه في إنجلترا.

كما يوظف نادي تشيلسي أكبر عدد من الموظفين بدوام كامل من غير لاعبي كرة القدم في أي نادٍ في إنجلترا، حيث يبلغ عدد موظفيه 1169 موظفًا.

ارتفعت تكاليف تشغيل النادي - بما في ذلك المرافق والنقل والتأمين والتسويق والإدارة - من 159 مليون جنيه إسترليني إلى 240 مليون جنيه إسترليني، مما جعله يحتل المركز الخامس على مستوى أوروبا.

يوضح تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تشكيل تشيلسي هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت تكلفتها 1.52 مليار جنيه إسترليني - وهي قيمة أعلى بنسبة 5٪ عن العام السابق.

ووقع نادي تشيلسي عقوداً طويلة الأجل مع العديد من لاعبيه، لتوزيع قيمتهم على فترة زمنية أطول لتقليل التكلفة السنوية في حسابات النادي.

ونقلت بي بي سي عن نادي تشيلسي "النادي لا يزال يحقق أرباحاً على أساس التشغيل، وسنلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي، ولن نضطر إلى بيع لاعبين نجوم للوفاء بأي متطلبات تنظيمية."