مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الدوري الإنجليزي.. ومواجهتان للهلال والاتحاد في الدوري السعودي

تفتتح اليوم مباريات الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا أمام مضيفه ولفرهامبتون.

كما يصطدم الهلال بمنافسه الشباب، ويلتقي الاتحاد أمام الخليج بحثا عن مطاردة صدارة الدوري السعودي.

ويظهر حمدي فتحي مع الوكرة في مباراة الفريق أمام أم صلال بالأسبوع الـ17 من الدوري القطري.

ويمكنك الاطلاع على كافة مباريات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 من خلال الضغط هنا

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون × أستون فيلا.. عبر قناة beIN SPORTS 1 HD .. الساعة 10 مساءً

الدوري الإسباني

ليفانتي × ديبورتيفو ألافيس.. عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.. الساعة 10 مساءً

الدوري السعودي

الشباب × الهلال.. عبر قناة ثمانية.. الساعة 9 مساءً

الاتحاد × الخليج.. عبر قناة ثمانية.. الساعة 9 مساءً

الدوري القطري

أم صلال × الوكرة.. عبر قناة الكاس HD 1 .. الساعة 8:30 مساءً