برينتفورد يعلن تجديد عقد مدربه حتى 2032

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي توقيع كيث أندروز مدرب الفريق، عقدا طويل الأمد.

وكشف الموقع الرسمي للنادي عن استمرار المدرب الأيرلندي مع برينتفورد حتى 2032.

ويأتي تجديد عقد كيث مع برينتفورد بسبب النتائج المميزة التي يقدمها الفريق مع المدرب الأيرلندي.

Keith Andrews 🤝 2032 pic.twitter.com/2J9fDTna98 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2026

ويحتل فريق برينتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة من 12 انتصارا، و4 تعادلات، و11 هزيمة.

وقال كيث بعد تجديد عقده لموقع برينتفورد: "شعرت أنني بحاجة لإثبات جدارتي، اغتنمت الفرصة التي أتيحت لي لكي أثبت نفسي، عملت بجد وأظهرت للجميع أنني قادر على القيام بهذه الوظيفة".

وتولى المدرب الأيرلندي مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل توماس فرانك لتدريب توتنام.

وكان كيث مدربا للكرات الثابتة مع توماس فرانك أثناء قيادته لبرينتفورد، ولم يسبق له أن تولى مهمة تدريب فريق، وكانت هذه المحطة الأولى للمدرب الأيرلندي.