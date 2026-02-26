بعد شهر من الغياب.. ليفربول يستعيد فريمبونج

استعاد نادي ليفربول خدمات لاعبه الهولندي جيريمي فريمبونج بعد نحو شهر من الغياب.

وأصيب الدولي الهولندي أواخر الشهر الماضي، خلال مباراة كاراباج في دوري أبطال أوروبا.

وقتها أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول أن فريمبونج سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وشارك فريمبونج في تدريبات ليفربول يوم الخميس بشكل طبيعي.

وذلك استعدادا لملاقاة وست هام يوم السبت ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وشارك فريمبونج في 19 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، وهو موسمه الأول مع الريدز.

وسجل الهولندي هدفين وصنع هدفا.