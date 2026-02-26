للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد

الخميس، 26 فبراير 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

الركراكي

للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة.. نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم إقالة وليد الركراكي منتخب منتخب المغرب.

وأثير الجدل حول مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب في الفترة الأخيرة، منذ فشله في قيادة المغرب للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها البلاد مؤخرا.

وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس على النحو التالي:

ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب المغربي

ويؤكد أنه سيبلغ الرأي العام - كما قام به سابقا - بكل المستجدات المرتبطة بالمنتخب المغربي في وقتها المناسب

قبل ساعات، ذكر موقع فوت ميركاتو أن الاتحاد المغربي استقر على تعيين محمد وهبي كمدير فني للمنتخب بدلا من وليد الركراكي.

يذكر أن محمد وهبي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب في 2025.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن الركراكي بات قريبا من الرحيل عن منتخب المغرب رغم نفي الاتحاد الأمر ذاته في وقت سابق.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد أمام السنغال.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

