الكشف عن حجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث مباراة الأهلي

كشفت جريدة المنتخب المغربية عن الحجج والمبررات التي قدمتها إدارة فريق الجيش الملكي بشأن الأحداث التي شهدتها مباراتهم ضد الأهلي.

واستمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس إلى حجج ومبررات الجيش الملكي بشأن لقاء الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن إدارة الجيش الملكي قامت بالرد على استفسارات كاف حول الأحداث التي شهدتها المباراة.

رد إدارة الجيش حمل انتقادات لمراقب المباراة الليبي جمال أمبي، الذي لم يعكس وقائع الأحداث بدقة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إدارة الجيش الملكي أوضحت لكاف أن التسجيلات والفيديوهات تؤكد أن جمهور الأهلي هو من قام برمي الزجاجات والمقذوفات على لاعبي الجيش الملكي.

وأفاد التقرير أن إدارة فريق الجيش الملكي تابعت في ردها على لجنة الانضباط التي طلبت تفسيرا في هذا الموضوع، بأن الحماية الأمنية كانت ضعيفة، خاصة أثناء خروج اللاعبين من غرف الملابس بين شوطي المباراة، حيث واجهوا صعوبات في الوصول إلى أرضية الملعب بسبب المقذوفات الكثيرة التي إنهالت عليهم، واضطروا لانتظار الدعم الأمني من أجل حمايتهم.

وتساءلت إدارة الفريق المغربي عن سبب منح لاعبيها 4 إنذارات خلال المباراة، بينما كانوا يلعبون بشكل طبيعي ولم يرتكبوا أخطاء تستدعي معاقبتهم، وقد تأثروا نفسيا خلال مجريات المباراة، بيننا تم التساهل مع لاعبي الأهلي الذين قاموا باعتداءات على لاعبي الجيش، وقد وثقت في تسجيلات المباراة التي تم إلتقاطها من طرف الجماهير دون أن يتعرضوا لعقوبات، حسب تقرير المنتخب المغربية.

وشهدت المباراة موجة غضب من بعض جمهور الأهلي الذي ألقى بزجاجات المياه من المدرجات.

وأوضح التقرير المغربي أن كاف سيتخذ القرارات المناسبة بعد جلسة الاستماع.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا قبل أيام يوضح فيه موقفه من الأحداث التي شهدتها مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

النادي الأهلي وهو يحفظ حق كل الأندية الشقيقة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات المختصة، يؤكد على أنه عقب أحداث المباراة الأولى بين الأهلي والجيش الملكي الشقيق التي جرت بملعب الأمير مولاي الحسن بتاريخ 28 نوفمبر 2025 في دوري الأبطال، والتي تعرض أثناءها لاعبونا للأذى والتهديد، بعد قذف آلات حادة داخل ملعب المباراة كما ثبت في البث التلفزيوني والفيديوهات.. آثر نادينا حينذاك عدم التقدم لكاف بأي شكوى ضد نادي الجيش الملكي، ورفع للاتحاد الإفريقي بعض الملاحظات التي تساهم في نجاح المسابقات الإفريقية حرصًا على العلاقات الطيبة مع الأشقاء، والتي نراها أكبر وأهم من نتيجة مباراة في كرة القدم.

بل حرص نادينا على استقبال بعثة الجيش الملكي بالقاهرة قبل أيام بالشكل الذي يليق ويعبر عن قامة الدولة المصرية وقيمة النادي الأهلي واعتزازه بالعلاقة المتميزة مع الجماهير المغربية.. وأثناء مباراة الإياب بين الفريقين حاول البعض من الجماهير المصاحبة للجيش الملكي الشقيق اقتحام مدرجات جماهير الأهلي المجاورة، وملعب المباراة، وتصدى لهم رجال الأمن حرصًا على سلامة الجميع..

وللأسف ما أقدمت عليه الجماهير الشقيقة في هذه المباراة، وما قامت به في مباراة الذهاب بالمغرب.. تسبب في ردة فعل سلبية لدى البعض من جماهيرنا، وقامت بإلقاء بعض زجاجات المياه في مضمار ملعب المباراة.. وهو أمر يرفضه النادي الأهلي وجماهيره أيا كانت الدوافع، لإعلاء مبدأ الروح الرياضية وحرصًا على روابط العلاقات مع أشقائنا.

ولقد قمنا اليوم بمخاطبة كاف ووضعنا الصورة كاملة أمام لجنة الانضباط بالفيديوهات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البعض من جماهير الأهلي بمثل هذه التصرفات التي نكرر رفضنا القاطع لها شكلًا ومضمونًا، ونؤكد بعيدًا عن أي تصرفات أو ردود أفعال أن علاقاتنا بالأشقاء في المغرب سوف تظل راسخة ووطيدة.

وأصدر نادي الجيش الملكي المغربي بيانا بشأن مباراة فريقه ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجيش الملكي في بيانه أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لتطبيق العقوبات على الأهلي بسبب تصرفات جماهيره ورمي الزجاجات في الملعب خلال مباراة الفريقين مما شكل تهديدا لسلامة لاعبينا والجهاز الفني.

وجاء البيان كالآتي:

"تستنكر إدارة نادي الجيش الملكي بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني".

"وتؤكد الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونًا لمبادئ الروح الرياضية وضمانًا لسلامة جميع المتدخلين".

وأدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان كاف على النحو التالي:

يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الحوادث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

كاف أحال ملف الأزمة إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث.