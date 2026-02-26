تقرير: انتكاسة جديدة لمانويل نوير

الخميس، 26 فبراير 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

مانويل نوير

تعرض مانويل نوير حارس بايرن ميوينخ لانتكاسة جديدة في طريق عودته السريع من الإصابة، حسب جريدة تي زد ميونيخ.

وأوضح التقرير أن نوير حقق تقدما في تدريب يوم الخميس بالقفز في تدريبات الحراسة لأول مرة منذ إصابته.

لكنه توقف عن التدريب بعدما أخبر الطاقم الطبي لبايرن بشعوره بألم أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت أن نوير شارك تدريبات بايرن بالأيام الأخيرة بشكل تدريجي.

وأصبحت جاهزية نوير لمباراة بورسيا دورتموند أمرًا واردًا، حسب تقرير بيلد.

قبل أكثر من أسبوع، أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارسه مانويل نوير أمام فيردر بريمن.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نوير سيغيب لفترة بعدما تعرض لتمزق في عضلة السمانة أمام بريمن".

ولم يذكر بايرن المدة التي سيغيبها حارسه المخضرم.

بينما ذكرت جريدة بيلد أن نوير سيغيب عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.

وأضاف التقرير أنه في حال حدوث تعافٍ سريع وغير متوقع، قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة بوروسيا دورتموند.

واستبدل نوير بين شوطي لقاء بايرن ضد فيردر بريمن الذي انتهى بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

