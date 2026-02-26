أس: إصابة دي يونج عن برشلونة ستبعده لمدة شهر

الخميس، 26 فبراير 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة - ريال أوفييدو

أوضحت جريدة أس أن فرينكي دي يونج لاعب برشلونة خرج من تدريب برشلونة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف التقرير أنه بعد الفحوصات الطبية، تأكدت إصابته بتمزق في العضلات.

وسيغيب الدولي الهولندي عن صفوف برشلونة لمدة لا تقل عن شهر، وفقا للتقرير.

وبذلك سيغيب فرينكي عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أو تشيلسي.

إذ تقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 مارس المقبل.

بينما تقام مباراة الإياب ستكون أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.

وينتظر برشلونة معرفة منافسه في ثمن النهائي خلال القرعة التي ستقام مراسمها يوم الجمعة.

فرينكي دي يونج برشلونة
