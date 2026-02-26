أس: مبابي لن يخضع لعملية جراحية.. والكشف عن مدة غيابه

ذكرت جريدة أس أن كيليان مبابي هداف ريال مدريد لن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته في الركبة.

وغاب مبابي عن فوز فريقه على بنفيكا في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

فيما أفادت إذاعة كوبي أن مبابي سيغيب عن صفوف ريال مدريد لمدة تتراوح بين 10 و14 يومًا.

ومن المنتظر أن يكون جاهزا في الوقت المناسب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي أو سبورتنج لشبونة، حسب التقرير.

وتقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أحد يومي 10 أو 11 مارس المقبل، بينما مباراة الإياب ستكون أحد يومي 17 أو 18 من الشهر نفسه.

وبذلك سيغيب مبابي عن مباراتي ريال مدريد المقبلتين ضد خيتافي وسيلتا فيجو.

وتأتي هذه التقارير بعدما قال مدربه ألفارو أربيلوا في تصريحات للصحفيين: "غياب كيليان مبابي لن يكون مسألة أيام، بل سيمتد لفترة أطول قليلا".

وتعرض مبابي سابقا لإصابة عضلية أبعدته كثيرا عن الملاعب، وغاب بالفعل عن 3 مباريات هذا الموسم بسببها، ثم أصيب مجددا بعد مباراة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني.

ووفقا لإذاعة كادينا سير فإن الفرنسي تدرب وهو يعلم أنه ليس في أفضل حالاته البدنية، كما أنه لن يخاطر باللعب وهو غير سليم بنسبة 100%، في ظل اقتراب كأس العالم الصيف المقبل.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويتصدر النجم الفرنسي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.