سبورت: ظهور حمزة عبد الكريم الأول بقميص برشلونة قد يكون أقرب من أي وقت مضى

ذكرت جريدة سبورت الكتالونية أن ظهور حمزة عبد الكريم الأول بقميص برشلونة قد يكون أقرب من أي وقت مضى، مع اقتراب أزمة تسجيله من الانتهاء.

وأوضح التقرير أن إجراءات إقامته وتصريح عمله وصلت لمراحلها الأخيرة وأصبح حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة وشيكا.

وأضاف التقرير أن حمزة تدرب مع منتخب مصر للشباب في الأيام الأخيرة وفق برنامج بدني أعده الجهاز الفني لبرشلونة، قبل العودة إلى إسبانيا.

وكان من المتوقع أن يظل حمزة بعيدًا عن الملاعب حتى نهاية مارس، لكن ظهوره الأول بقميص برشلونة قد يكون أقرب من أي وقت مضى، بعدما تواجد في مصر لإنهاء إجراءات الحصول على تصريح العمل، وفقا للتقرير.

قبل يومين، كشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن تلقيه إخطارا رسميا من برشلونة بضرورة عودة اللاعب إلى إسبانيا.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه "أوضح النادي الإسباني في خطابه أن الإجراءات، الخاصة باستخراج تصريح العمل، والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد اللاعب بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق، لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي."

وعاد حمزة عبد الكريم إلى مصر للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تحت قيادة وائل رياض.

وتابع اتحاد الكرة "رغم الأهمية الفنية للاعب مع المنتخب، فإن ضرورة استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا فرضت مغادرته للمعسكر مبكراً بعد موافقة الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، وذلك لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع نادي برشلونة في الاستحقاقات المقبلة".

وفي حالة حصول المهاجم المصري على تصريح العمل سيبدأ بالحصول على دقائق مع فريق الشباب تحت 19 عامًا لاكتساب الجاهزية.

وقتها سيكون قيده كلاعب في فريق الشباب أسهل من تسجيله مع برشلونة أتلتيك في الوقت الحالي، وفقا لتقرير موندو ديبورتيفو.

وسار ملف تسجيل حمزة عبد الكريم ببطء منذ إعلان انضمامه للفريق الكاتالوني خلال انتقالات الشتاء.

مطلع فبراير، أعلن برشلونة ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المفترض أن يبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

مهاجم منتخب مصر للناشئين ظهر بمستوى جيد مع الفراعنة الصغار، ليتلقطه نادي برشلونة ويضمه لصفوف الفريق الثاني.

برشلونة حمزة عبد الكريم
