بث 6 مواسم من مسابقات الكرة السعودية = ملياران و320 مليون ريال

الخميس، 26 فبراير 2026 - 16:10

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي القيمة الإجمالية لعقد حقوق بث الدوري السعودي لمجموعة قنوات ثمانية.

وتبلغ قيمة الصفقة مليارين و320 مليون ريال سعودي (618.5 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته الرابطة في بيان.

ويمتد هذا العقد لمدة 6 مواسم بدأت بتاريخ 19 أغسطس 2025، حتى نهاية موسم 2030-2031.

وجاء البيان على النحو التالي:

إلحاقاً بالإعلان الصادر بتاريخ 14 يونيو بشأن ترسية حقوق النقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية، تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، والاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيمة الإجمالية لعقد حقوق النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتي تبلغ مليارين و320 مليون ريال سعودي. ويمتد هذا العقد لمدة ستة مواسم بدأت بتاريخ 19 أغسطس 2025، حتى نهاية موسم 2030-2031.

وكانت شركة ثمانية التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، قد فازت بترسية حقوق النقل في وقت سابق. حيث تتمتع ثمانية بخبرة في صناعة المحتوى وتطوير التجارب الرقمية، إلى جانب كونها جزءًا من مجموعة إعلامية كبرى تمتلك شبكة واسعة من المنصات الرقمية والتلفزيونية والموارد، وبنية تقنية متقدمة للبث والتوزيع الرقمي. وجاءت هذه الاتفاقية في سياق العمل على تطوير المحتوى والبث بما يتماشى مع تطور المشهد الرياضي.

ويعكس هذا العقد التطور والتقدم الذي حققته منظومة كرة القدم لخلق بيئة اقتصادية وتجارية متنامية، حيث تعكس بنوده مستوى أعلى من الاستقرار، ويوفر إطاراً زمنياً داعماً لتطوير المنتج وتحسين تجربة النقل والبث للجماهير والمشاهدين على مختلف المستويات.

كما ينعكس النمو في العقد على الأندية عبر نموذج توزيع الإيرادات المعتمد، بما يسهم في تعزيز مواردها المالية ودعم مسار التطوير الفني والتشغيلي.

ويأتي هذا التطور ضمن مسار مستمر لرفع جودة المحتوى، وتوسيع نطاق الوصول للجماهير داخل السعودية وخارجها، بما يتماشى مع توجهات تطوير القطاع الرياضي وتعزيز تنافسيته ومساهمته الاقتصادية.

كانت مجموعة قنوات SSC تبث مسابقات كرة القدم السعودية حتى موسم 2024-2025.

