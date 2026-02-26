نفاد تذاكر لقاء الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026

الخميس، 26 فبراير 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - لامين جمال

نفدت الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026.

انطلقت يوم الأربعاء عملية بيع تذاكر المباراة المنتظرة التي يستضيفها استاد لوسيل بقطر 27 مارس المقبل.

وشهدت مبيعات تذاكر المباراة إقبالًا قياسيًا، بعدما تم حجز جميع تذاكر الدفعة الأولى خلال ساعتين فقط من طرحها.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن طرح تذاكر مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت أسعار تذاكر مباراتي مصر كالآتي:

الفئة الأولى: 400 ريال قطري (5250 جنيها)

الفئة الثانية: 200 ريال قطري (2630 جنيها)

الفئة الثالثة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

ذوي الإعاقة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

Image

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.

الأرجنتين إسبانيا كأس فيناليسما
