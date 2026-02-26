تقرير: محمد صلاح سعيد بعقده مع ليفربول ومستعد للبقاء حتى 2027

محمد صلاح

يفكر محمد صلاح في الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية عقده الجاري لصيف يونيو 2027.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكان صلاح وقع على تمديد تعاقده في أبريل الماضي لمدة موسمين.

وكشف موقع فوتبول إنسايدر أن صلاح يرجح الاستمرار مع ليفربول رغم مروره بفترة تراجع مستوى مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

ولأول مرة يغيب صلاح عن التسجيل في 9 مباريات متتالية مع ليفربول في الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يُعتبر من أعلى لاعبي الفريق أجرًا إلى جانب فيرجيل فان دايك، إذ يتقاضى الثنائي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلى جانب مكافآت كبيرة من حقوق الصورة والعقود الدعائية نظرًا لمكانته العالمية.

وإذا لم تتحقق الصفقة الصيفية، فإن الدولي المصري سعيد بالبقاء والمنافسة مع الفريق في الموسم المقبل، وهو ما قد يجعله يتراجع عن خطط الرحيل مؤقتًا.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ارتبط مؤخرًا بالرحيل بعد تصريحات انتقد فيها إدارة أنفيلد في نهاية العام الماضي، لكن الخيار الوحيد إذا قرر مغادرة ليفربول يبقى الدوري السعودي.

ولعب صلاح الموسم الحالي مع ليفربول 28 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح ليفربول
