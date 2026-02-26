جاتي: أهدرنا كل شيء في مباراة الذهاب.. وطرد كيللي كان سخيفا

الخميس، 26 فبراير 2026 - 13:41

كتب : FilGoal

جاتي - يوفنتوس ضد جالاتاسراي

تحسر فريدريكو جاتي مدافع يوفنتوس على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا رغم الأداء القتالي أمام جالاتاسراي.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا على يد جالاتا سراي بعد الخسارة في لقاء الإياب، رغم العودة في النتيجة وسحب المباراة إلى وقت إضافي، قبل أن تحسم أهداف فيكتور أوسيمين وباريس يلماز التأهل لصالح الفريق التركي إلى دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وقال فريدريكو جاتي لاعب يوفنتوس في تصريحات للصحفين: "لقد فقدنا فرصة التأهل في مباراة الذهاب، لكن مباراة الإياب كانت استثنائية. طرد كيللي كان سخيفا، نحن المدافعون نتعرض لعقوبات مبالغ فيها بسبب هذه القوانين".

أخبار متعلقة:
سكاي: يوفنتوس يناقش تجديد عقد سباليتي رغم الخروج من دوري الأبطال كيلليني: نشعر بخيبة أمل وفخورون بالأداء.. وجالاتاسراي شرارة لاستعادة روح يوفنتوس بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مهتم بضم أليسون بيكر

وأضاف "رد الفعل كان رائعا، والجماهير دعمتنا كثيرا، لكننا كنا منهكين في الوقت الإضافي. استعدنا المباراة بعشرة لاعبين، لكننا أهدرنا كل شيء في مباراة الذهاب".

وأتم تصريحاته "الأمر محبط للغاية، لأن التأهل هو الشيء الوحيد المهم في النهاية، ولم نحصل على النتيجة التي نحتاجها".

وفاز يوفنتوس على جالاتاسراي 3-2 بعدما وصلت المباراة إلى شوطين إضافيين.

جالاتاسراي فاز على يوفنتوس ذهابا 5-2، واستطاع اليوفي تسجيل 3 أهداف في الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

لكن النادي التركي سجل هدفين في الشوطين الإضافيين ليحسم بطاقة العبور لدور الـ16.

سجل أهداف يوفنتوس: مانويل لوكاتيلي، وفريدريكو جاتي، ووستون ماكيني.

فيما أحرز فيكتور أوسيمين، وباريش يلماز هدفي جالاتا سراي.

المباراة شهدت طرد لويد كيلي مدافع يوفنتوس في الدقيقة 50 ليكمل السيدة العجوز المباراة بعشرة لاعبين.

وحجز جالاتاسراي مقعدا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 12 عاما.

وسيواجه جالاتاسراي أحد فريقي توتنام أو ليفربول، في انتظار القرعة التي ستقام يوم الجمعة.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا جالاتاسراي
نرشح لكم
سكاي: يوفنتوس يناقش تجديد عقد سباليتي رغم الخروج من دوري الأبطال تقرير: ثلاثي إنتر قد يرحل بعد وداع دوري أبطال أوروبا تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية أوسيمين: أفضل تجنب ليفربول.. وإذا واجهناه سنقاتل حتى النهاية لوكاتيلي: أريد البكاء.. وهذه المباريات تبقى في الذاكرة بعد اكتمال عقد المتأهلين.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا
أخر الأخبار
مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الليبي يعلن رحيل التونسي خالد بن يحيى 33 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 36 دقيقة | الدوري المصري
رئيس ألميريا: رونالدو الشخصية الأعظم في تاريخ كرة القدم.. وسعداء باختياره لنا ساعة | سعودي في الجول
تقرير: محمد صلاح سعيد بعقده مع ليفربول ومستعد للبقاء حتى 2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
لؤي ميلاد يشارك في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج ساعة | رياضات أخرى
اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة ساعة | رياضة نسائية
588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524152/جاتي-أهدرنا-كل-شيء-في-مباراة-الذهاب-وطرد-كيللي-كان-سخيفا