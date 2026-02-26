جاتي: أهدرنا كل شيء في مباراة الذهاب.. وطرد كيللي كان سخيفا

تحسر فريدريكو جاتي مدافع يوفنتوس على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا رغم الأداء القتالي أمام جالاتاسراي.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا على يد جالاتا سراي بعد الخسارة في لقاء الإياب، رغم العودة في النتيجة وسحب المباراة إلى وقت إضافي، قبل أن تحسم أهداف فيكتور أوسيمين وباريس يلماز التأهل لصالح الفريق التركي إلى دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وقال فريدريكو جاتي لاعب يوفنتوس في تصريحات للصحفين: "لقد فقدنا فرصة التأهل في مباراة الذهاب، لكن مباراة الإياب كانت استثنائية. طرد كيللي كان سخيفا، نحن المدافعون نتعرض لعقوبات مبالغ فيها بسبب هذه القوانين".

وأضاف "رد الفعل كان رائعا، والجماهير دعمتنا كثيرا، لكننا كنا منهكين في الوقت الإضافي. استعدنا المباراة بعشرة لاعبين، لكننا أهدرنا كل شيء في مباراة الذهاب".

وأتم تصريحاته "الأمر محبط للغاية، لأن التأهل هو الشيء الوحيد المهم في النهاية، ولم نحصل على النتيجة التي نحتاجها".

وفاز يوفنتوس على جالاتاسراي 3-2 بعدما وصلت المباراة إلى شوطين إضافيين.

جالاتاسراي فاز على يوفنتوس ذهابا 5-2، واستطاع اليوفي تسجيل 3 أهداف في الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

لكن النادي التركي سجل هدفين في الشوطين الإضافيين ليحسم بطاقة العبور لدور الـ16.

سجل أهداف يوفنتوس: مانويل لوكاتيلي، وفريدريكو جاتي، ووستون ماكيني.

فيما أحرز فيكتور أوسيمين، وباريش يلماز هدفي جالاتا سراي.

المباراة شهدت طرد لويد كيلي مدافع يوفنتوس في الدقيقة 50 ليكمل السيدة العجوز المباراة بعشرة لاعبين.

وحجز جالاتاسراي مقعدا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 12 عاما.

وسيواجه جالاتاسراي أحد فريقي توتنام أو ليفربول، في انتظار القرعة التي ستقام يوم الجمعة.