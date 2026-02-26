بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16

الخميس، 26 فبراير 2026 - 00:51

كتب : FilGoal

جالاتا سراي ضد يوفنتوس

أفسد جالاتاسراي ريمونتادا يوفنتوس خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إياب ملحق دور الـ16 بسيناريو جنوني.

وفاز يوفنتوس على جالاتاسراي 3-2 بعدما وصلت المباراة إلى شوطين إضافيين.

جالاتاسراي فاز على يوفنتوس ذهابا 5-2، واستطاع اليوفي تسجيل 3 أهداف في الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

لكن النادي التركي سجل هدفين في الشوطين الإضافيين ليحسم بطاقة العبور لدور الـ16.

سجل أهداف يوفنتوس: مانويل لوكاتيلي، وفريدريكو جاتي، ووستون ماكيني.

فيما أحرز فيكتور أوسيمين، وباريش يلماز هدفي جالاتا سراي.

المباراة شهدت طرد لويد كيلي مدافع يوفنتوس في الدقيقة 50 ليكمل السيدة العجوز المباراة بعشرة لاعبين.

وحجز جالاتاسراي مقعدا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 12 عاما.

وسيواجه جالاتاسراي أحد فريقي توتنام أو ليفربول، في انتظار القرعة التي ستقام يوم الجمعة.

وصف المباراة

كاد دافينسون سانشيز مدافع جالاتاسراي أن ينهي الأمور مبكرا برأسية قريبة تصدى لها ماتيا بيرين، قبل أن يهدر فيديريكو جاتي مدافع يوفنتوس فرصة محققة برأسية مرت فوق العارضة.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد عرقلة خيفرين تورام، ترجمها القائد مانويل لوكاتيلي بنجاح لينهي في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وتعرض لويد كيلي مدافع يوفنتوس للطرد في الدقيقة 50 ما منح الفريق التركي أفضلية عددية.

وسجل يوفنتوس هدفين عبر جاتي في الدقيقة 70 وويستون ماكيني في الدقيقة 82 رغم النقص العددي.

وفي الوقت الإضافي، استغل فيكتور أوسيمين المساحات وسجل هدفا رائعا في الدقيقة 105+1.

وأكد باريش يلماز التأهل لجالاتا سراي بهدف آخر في الدقيقة 119 ، ليحسم الفريق التركي بطاقة العبور لدور الـ16.

يوفنتوس جالاتاسراي دوري أبطال أوروبأ
