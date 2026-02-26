سكاي: يوفنتوس يناقش تجديد عقد سباليتي رغم الخروج من دوري الأبطال

يرغب يوفنتوس في تجديد عقد مدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويمتد تعاقد سباليتي مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيجتمع قريبا مع سباليتي لمناقشة تجديد تعاقده، رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير أن تجديد عقد سباليتي على رأس أولويات يوفنتوس، وسيتم عقد جلسة قريبا لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.

وودع يوفنتوسدوري أبطال أوروبا على يد جالاتا سراي بعد الخسارة في لقاء الإياب، رغم العودة في النتيجة وسحب المباراة إلى وقت إضافي، قبل أن تحسم أهداف فيكتور أوسيمين وباريس يلماز التأهل لصالح الفريق التركي إلى دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وتولى المدرب الإيطالي تدريب السيدة العجوز بعدما جاءت تجربته الأخيرة على رأس منتخب إيطاليا.

سباليتي بدأ مع إمبولي في 1997-98 ثم سامبدوريا وفينتسيا وأودينيزي.

وتولى تدريب روما في 2005-06 واستمرت 5 مواسم ثم عاد بعد في 2015 لتدريب ذئاب إيطاليا مجددا.

كما قاد إنتر ونابولي قبل أن يحط الرحال مدربا لإيطاليا، وسبق أن خاض تجربة وحيدة خارج البلاد بتدريب زينيت الروسي في 4 مواسم.

وإجمال قاد المدرب البالغ 66 عاما فرقه في 559 مباراة في الدوري الإيطالي فاز في 288 وتعادل في 132 وخسر 139.