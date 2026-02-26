سكاي: يوفنتوس يناقش تجديد عقد سباليتي رغم الخروج من دوري الأبطال

الخميس، 26 فبراير 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - إيطالياب

يرغب يوفنتوس في تجديد عقد مدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويمتد تعاقد سباليتي مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيجتمع قريبا مع سباليتي لمناقشة تجديد تعاقده، رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
كيلليني: نشعر بخيبة أمل وفخورون بالأداء.. وجالاتاسراي شرارة لاستعادة روح يوفنتوس بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مهتم بضم أليسون بيكر أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس

وأوضحت التقارير أن تجديد عقد سباليتي على رأس أولويات يوفنتوس، وسيتم عقد جلسة قريبا لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.

وودع يوفنتوسدوري أبطال أوروبا على يد جالاتا سراي بعد الخسارة في لقاء الإياب، رغم العودة في النتيجة وسحب المباراة إلى وقت إضافي، قبل أن تحسم أهداف فيكتور أوسيمين وباريس يلماز التأهل لصالح الفريق التركي إلى دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وتولى المدرب الإيطالي تدريب السيدة العجوز بعدما جاءت تجربته الأخيرة على رأس منتخب إيطاليا.

سباليتي بدأ مع إمبولي في 1997-98 ثم سامبدوريا وفينتسيا وأودينيزي.

وتولى تدريب روما في 2005-06 واستمرت 5 مواسم ثم عاد بعد في 2015 لتدريب ذئاب إيطاليا مجددا.

كما قاد إنتر ونابولي قبل أن يحط الرحال مدربا لإيطاليا، وسبق أن خاض تجربة وحيدة خارج البلاد بتدريب زينيت الروسي في 4 مواسم.

وإجمال قاد المدرب البالغ 66 عاما فرقه في 559 مباراة في الدوري الإيطالي فاز في 288 وتعادل في 132 وخسر 139.

يوفنتوس سباليتي
نرشح لكم
جاتي: أهدرنا كل شيء في مباراة الذهاب.. وطرد كيللي كان سخيفا تقرير: ثلاثي إنتر قد يرحل بعد وداع دوري أبطال أوروبا تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية أوسيمين: أفضل تجنب ليفربول.. وإذا واجهناه سنقاتل حتى النهاية لوكاتيلي: أريد البكاء.. وهذه المباريات تبقى في الذاكرة بعد اكتمال عقد المتأهلين.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا
أخر الأخبار
مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الليبي يعلن رحيل التونسي خالد بن يحيى 32 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 35 دقيقة | الدوري المصري
رئيس ألميريا: رونالدو الشخصية الأعظم في تاريخ كرة القدم.. وسعداء باختياره لنا ساعة | سعودي في الجول
تقرير: محمد صلاح سعيد بعقده مع ليفربول ومستعد للبقاء حتى 2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
لؤي ميلاد يشارك في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج ساعة | رياضات أخرى
اسكواش - وادي دجلة يتوج بدوري الرجال والسيدات بالعلامة الكاملة ساعة | رياضة نسائية
588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر لـ ريبيرو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524150/سكاي-يوفنتوس-يناقش-تجديد-عقد-سباليتي-رغم-الخروج-من-دوري-الأبطال