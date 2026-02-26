تشواميني: فوز ريال مدريد رسالة لكل من يقف ضد العنصرية

أبدى أوريلين تشواميني دعمه لزميله فينيسيوس جونيور عقب تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا.

وشدد تشواميني أن الانتصار يمثل رسالة ضد العنصرية.

وقال تشواميني عبر بي بي سي: "هناك أشياء أهم من هذه المباراة ومن كرة القدم، فينيسيوس حافظ على تركيزه وثقته".

وأضاف "أعتقد أن القرار كان صحيحا بعدم مشاركة اللاعب في هذه المباراة، هذه أشياء أهم من كرة القدم، وهذا الفوز لكل من يقف ضد العنصرية".

وجاء ذلك بعد أزمة مباراة الذهاب، حين اتهم فينيسيوس لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له، وهو ما نفاه الأخير، قبل أن يتعرض للإيقاف مباراة واحدة ويغيب عن لقاء الإياب.

ورفعت جماهير ريال مدريد لافتة كتب عليها "لا للعنصرية" قبل انطلاق المباراة، التي شهدت فوز الفريق الإسباني 2-1 إيابا بعد التأخر 1-0، ليحسم التأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وسجل تشواميني هدف التعادل في الشوط الأول، قبل أن يضيف فينيسيوس الهدف الثاني، ويحتفل بالطريقة نفسها التي أثارت الجدل في لقاء الذهاب.

في المقابل، شهدت المباراة عودة جوزيه مورينيو إلى ملعب ريال مدريد لأول مرة منذ رحيله، لكنه لم يجلس على مقاعد البدلاء بسبب الإيقاف.

على صعيد آخر، غاب كيليان مبابي بسبب إصابة في الركبة.