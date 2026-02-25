خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 22:41

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

يستضيف استاد القاهرة مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو بمنافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

وينطلق الدور ربع النهائي في المسابقات القارية الإفريقية خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل ذهابا، ومن 20 إلى 22 بنفس الشهر إيابا.

وعلم FilGoal.com أن استاد القاهرة يستضيف مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي يوم 21 مارس.

بينما يستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي يوم 22 من الشهر ذاته.

ومن المقرر ألا يقل الحضور الجماهيري عن 30 ألف مشجع وفقا لقرار الجهات الأمنية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وفي حالة عبور كل فريق لمنافسه، سيلعب نصف النهائي أمام منافس غير الآخر.

بينما أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، بينما يلعب المصري ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وحال تأهل الفريقان لنصف النهائي ستكون مواجهة مصرية خالصة.

