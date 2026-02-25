هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

جو هارت

تواجد جو هارت حارس مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، مع ناديه الأسبق شروزبري تاون كمدرب لحراس المرمى ليوم واحد فقط.

جو هارت

النادي : سيلتك

وساهم هارت في الفوز على سالفورد سيتي بنتيجة 2-1 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وبدأ هارت مسيرته مع شروزبري، وتدخل لمساندة الجهاز الفني بناء على طلب المدرب جافين كوان، في ظل ظروف وصفها بالصعبة داخل النادي.

أخبار متعلقة:
تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا قرعة متوازنة في دور الـ16 لكأس إنجلترا عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا

وقال هارت في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "كانت ليلة ممتعة للغاية. كان رائعا أن أقدم المساعدة. نحن في موقف معقد، ولدي علاقة قوية مع جافين، لذلك أخبرته أنني مستعد للمساعدة إذا احتاجني، وسارت الأمور بشكل مثالي".

وأضاف "أردت أن أقدم كل ما تعلمته عبر السنوات، لكنني أحترم تماما ما يبنيه الفريق. إذا كنت قد ساعدت ولو قليلا فهذا أمر رائع".

ومن جانبه، قال كوان: "وجوده معنا امتياز حقيقي. أظهر تواضعا كبيرا ورغبة في المساعدة. اللاعبون تفاعلوا معه بشكل رائع".

وتقدم سالفورد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بهدف عكسي، قبل أن يعادل توم سانج النتيجة مطلع الشوط الثاني، ثم سجل ويل بويل هدف الفوز في الدقيقة 76 ليمنح شروزبري خامس انتصار على التوالي.

جو هارت
نرشح لكم
متفوقا على أورايلي وإيزي.. جيوكيريس لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي تقرير: على غرار مودريتش.. كاسيميرو يرغب في البقاء بأوروبا سام آلارديس: صلاح يتصرف كطفل كبير.. عليه التوقف عن إظهار الاستياء أوبي ميكيل: تخلي تشيلسي عن ماريسكا أعاد الفريق 5 خطوات للخلف سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد إيدي هاو: حققنا أحد أهداف نيوكاسل بالتأهل في الأبطال.. ولا يهم برشلونة أو تشيلسي موسوعة جينيس تُكرم جيمس ميلنر كومباني يزيد الجدل عن مستقبل نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) بنفيكا.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(0) جالاتاسراي.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته المروعة.. الهلال ينتظر نتائج فحوصات اليامي ساعة | سعودي في الجول
أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524114/هارت-يعود-إلى-ناديه-القديم-كمدرب-ليوم-واحد