هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد

تواجد جو هارت حارس مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، مع ناديه الأسبق شروزبري تاون كمدرب لحراس المرمى ليوم واحد فقط.

جو هارت النادي : سيلتك

وساهم هارت في الفوز على سالفورد سيتي بنتيجة 2-1 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وبدأ هارت مسيرته مع شروزبري، وتدخل لمساندة الجهاز الفني بناء على طلب المدرب جافين كوان، في ظل ظروف وصفها بالصعبة داخل النادي.

وقال هارت في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "كانت ليلة ممتعة للغاية. كان رائعا أن أقدم المساعدة. نحن في موقف معقد، ولدي علاقة قوية مع جافين، لذلك أخبرته أنني مستعد للمساعدة إذا احتاجني، وسارت الأمور بشكل مثالي".

وأضاف "أردت أن أقدم كل ما تعلمته عبر السنوات، لكنني أحترم تماما ما يبنيه الفريق. إذا كنت قد ساعدت ولو قليلا فهذا أمر رائع".

ومن جانبه، قال كوان: "وجوده معنا امتياز حقيقي. أظهر تواضعا كبيرا ورغبة في المساعدة. اللاعبون تفاعلوا معه بشكل رائع".

وتقدم سالفورد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بهدف عكسي، قبل أن يعادل توم سانج النتيجة مطلع الشوط الثاني، ثم سجل ويل بويل هدف الفوز في الدقيقة 76 ليمنح شروزبري خامس انتصار على التوالي.