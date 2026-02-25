متفوقا على أورايلي وإيزي.. جيوكيريس لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

أرسنال - أتليتكو مدريد - فيكتور جيوكيريس

فاز فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الـ 27 من الدوري الإنجليزي، وفقا لأصوات الجماهير.

وفاز أرسنال على حساب توتنام برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي.

وسجل جيوكيريس الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 47، و90+4 بشباك توتنام.

تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال فان دي فين: أرسنال كان أفضل منا الخامس على التوالي في الدوري.. أرسنال يتمسك بالصدارة ويهزم توتنام برباعية

وحصل جيوكيريس على 35 % من أصوات المشجعين، فيما حصل نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي على 22 %.

فيما حصل المرشحون الآخرون، إيزي على 20 %، وأنتون ستاش لاعب ليدز 9%، وجيمس ميلنر لاعب وسط برايتون على 6 %، ودين هندرسون حارس كريستال بالاس على 5 %، وأخيرا راؤول خيمينيز مهاجم فولام على 3 %.

ورفع جيوكيريس رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف.

وبات جيوكيريس رابع لاعب من أرسنال يفوز بجائزة لاعب الجولة بعد إيبيريتشي إيزي في الجولة 12، ولياندرو تروسارد في الجولة 19، وديكلان رايس في الجولة 20.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط.

ولكن خاض أرسنال مواجهة أكثر مانشستر سيتي، بعدما لعب أمام ولفرهامبتون المباراة المقدمة من الجولة الـ 31، فيما لم يتحدد موعد مواجهة مانشستر سيتي في نفس الجولة أمام كريستال بالاس بعد.

أرسنال الدوري الإنجليزي جيوكيريس
