تقرير: على غرار مودريتش.. كاسيميرو يرغب في البقاء بأوروبا

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن الوجهة المقبلة للبرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأعلن كاسيميرو رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن كاسميرو يرغب في مواصلة مسيرته بأحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأوضحت ذا صن إلى أن إيطاليا تعد الوجهة الأبرز للاعب على غرار لوكا مودريتش زميله السابق، وأنه لا يزال بإمكانه المنافسة على مستوى عال.

وانضم لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي الموسم الماضي بعقد يمتد لمدة عام واحد مع خيار التمديد رغم وصول عمره إلى 40 عاما.

وينتهي تعاقد كاسيميرو صاحب الـ 33 عاما مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، ولن يُفعل النادي خيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وانضم البرازيلي ليونايتد في صيف 2022 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2022.

وشارك كاسيميرو في 26 مباراة هذا الموسم بكافة البطولات، مسجلا 5 أهداف وصنع هدفين.

وبدأ كاسيميرو مسيرته بقميص ساو باولو ومنه انضم لريال مدريد ثم انضم لبورتو البرتغالي وبعد تألقه عاد لريال مدريد في 2015 واستمر 8 سنوات بقميص الملكي.

لاعب الوسط المخضرم خاض أيضا 82 مباراة بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 8 أهداف.

وارتبط كاسيميرو بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، خاضة أنه قضى عطلة رفقة عائلته في فلوريدا وميامي مؤخرًا.

ولا يزال يحتفظ كاسيميرو بمنزله العائلي في مدريد.

واستدعى كارلو أنشيلوتي لوكا مودريتش في قائمة منتخب البرازيل، فيما يرغب اللاعب أن تكون بطولة كأس العالم القادمة بمثابة الظهور الأخير له.