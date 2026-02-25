سام آلارديس: صلاح يتصرف كطفل كبير.. عليه التوقف عن إظهار الاستياء

هاجم سام آلارديس المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا وسندرلاند، محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقال سام آلارديس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "على محمد صلاح أن يتحمل المسؤولية ويتوقف عن إلقاء اللوم على أرني سلوت، عندما لا تسجل الأهداف ويتم استبدالك فهذا خطأك أنت".

وأضاف "لا يجب أن يشعر صلاح بخيبة أمل وقت استبداله عندما لا يسجل أو يصنع الأهداف".

وأتم تصريحاته "عليه أن يكف عن إظهار استيائه من الوضع على أرض الملعب، وأن يذهب لمدربه ويتحدث معه، بدلا من أن يفعل ذلك أمام الجميع، إنه يتصرف كطفل كبير".

ويمر صلاح بفترة تراجع مستوى مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات.

ولأول مرة يغيب صلاح عن التسجيل في 9 مباريات متتالية مع ليفربول في الإنجليزي هذا الموسم.

ولعب صلاح الموسم الحالي مع ليفربول 28 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

