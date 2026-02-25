ليس طارق مصطفى.. أولمبيك أسفي يعلن مدربه الجديد

أعلن نادي أولمبيك آسفي المغربي تعاقده مع التونسي شكري خطوي كمدير فني جديد.

وذلك بعدما كان المدرب المصري طارق مصطفى قريبا من تدريب الفريق، إذ منح نادي أولمبيك آسفي موافقة مبدئية بالعودة لقيادة الفريق، حسب جريدة المنتخب المغربية.

وأفاد النادي في بيان: "أنهت إدارة نادي أولمبيك أسفي إجراءات تعيين شكري خطوي مدربا للفريق الأول حتى نهاية الموسم مع خيار التجديد".

شكري خطوي التونسي الجنسية من مواليد فبراير 1968 ودرب كلا من الملعب التونسي، النصر الليبي، أهلي بنغازي، أحد السعودي، نجران السعودي و المنتخب الأولمبي التونسي.

ويتولى خطوي تدريب أولمبيك أسفي خلفا للمدرب زكرياء عبوب.

وسبق للمدرب التونسي أن واجه أولمبيك أسفي هذا الموسم في منافسات الكونفدرالية الإفريقية، عندما كان يشرف على تدريب الملعب التونسي.

وقتها نجح أولمبيك أسفي في التأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه ذهابا بهدفين دون رد، وخسارته إيابا بهدفين لواحد.

قبل أيام، كشفت صحيفة المنتخب المغربية أن محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي فتح خط مفاوضات مع طارق مصطفى لقيادة الفريق.

وأوضح التقرير أن طارق مصطفى منح نادي أولمبيك أسفي موافقة مبدئية بالعودة لقيادة الفريق.

وسبق وأن قاد طارق مصطفى، أولمبيك أسفي ما بين 2021 و2023 وحقق نتائج إيجابية.

وكان طارق مصطفى قد رحل عن قيادة أهلي بنغازي الليبي الشهر الماضي.

ويتذيل أولمبيك آسفي ترتيب الدوري المغربي برصيد 5 نقاط من 9 مباريات فقط خاضهم الفريق.