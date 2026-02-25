ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 14:01

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

زعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة هو الأوفر حظا لتولي تدريب منتخب المغرب في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن تشافي هو الأقرب لتولي تدريب منتخب المغرب في حالة رحيل وليد الركراكي.

ورغم نفي الاتحاد المغربي رحيل وليد الركراكي عن تدريب منتخب المغرب واستمراره في منصبه.

أخبار متعلقة:
تقرير: كاف يستمع لحجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث لقاء الأهلي يوم الخميس أوبي ميكيل: تخلي تشيلسي عن ماريسكا أعاد الفريق 5 خطوات للخلف

إلا أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها داخل الاتحاد المغربي في أقرب وقت ليرحل الركراكي عن تدريب أسود الأطلس.

ولا يعني بالضرورة رحيل الركراكي أن تشافي سيصبح هو مدرب منتخب المغرب، لأن هناك عدة مرشحين آخرين لهذا الموسم.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن مستقبل وليد الركراكي.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن المدرب وليد الركراكي".

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

المغرب تشافي كأس العالم
نرشح لكم
ليس طارق مصطفى.. أولمبيك أسفي يعلن مدربه الجديد للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب.. والمغربي يرد "الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة بوميل: مواجهة الأهلي أول تحد كبير لي.. وأعرف الترجي جيدا تقرير: قبل مواجهة الوداد.. طارق مصطفى يقترب من قيادة أولمبيك آسفي قائد الفريق والظهير الأيسر.. غياب ثنائي الجيش الملكي أمام بيراميدز بسبب الإيقاف بسبب موعد الإفطار.. كاف يخطر بيراميدز بتعديل موعد مباراة الجيش الملكي
أخر الأخبار
إنزاجي ينتقد لاعبي الهلال بعد إهدار الفوز على التعاون 5 دقيقة | سعودي في الجول
حبس سيدة بسبب اختلاس 3 ملايين يورو من ليفاندوفسكي 24 دقيقة | الدوري الإسباني
ليس طارق مصطفى.. أولمبيك أسفي يعلن مدربه الجديد 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: كاف يستمع لحجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث لقاء الأهلي يوم الخميس ساعة | الدوري المصري
أوبي ميكيل: تخلي تشيلسي عن ماريسكا أعاد الفريق 5 خطوات للخلف ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 20 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الهلال يوضح تفاصيل إصابة مدافعه ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524082/ماركا-تشافي-المرشح-الأبرز-لخلافة-الركراكي-في-منتخب-المغرب