ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب

زعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة هو الأوفر حظا لتولي تدريب منتخب المغرب في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن تشافي هو الأقرب لتولي تدريب منتخب المغرب في حالة رحيل وليد الركراكي.

ورغم نفي الاتحاد المغربي رحيل وليد الركراكي عن تدريب منتخب المغرب واستمراره في منصبه.

إلا أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها داخل الاتحاد المغربي في أقرب وقت ليرحل الركراكي عن تدريب أسود الأطلس.

ولا يعني بالضرورة رحيل الركراكي أن تشافي سيصبح هو مدرب منتخب المغرب، لأن هناك عدة مرشحين آخرين لهذا الموسم.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن مستقبل وليد الركراكي.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن المدرب وليد الركراكي".

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.