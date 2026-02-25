أوبي ميكيل: تخلي تشيلسي عن ماريسكا أعاد الفريق 5 خطوات للخلف

هاجم جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق قرار إدارة النادي بإقالة إنزو ماريسكا، مؤكدًا أن "البلوز" ارتكبوا "خطأً فادحًا" بالتخلي عن المدرب الإيطالي، وأن الفريق تراجع "خمس خطوات إلى الخلف" بعد التعاقد مع ليام روسينيور.

ماريسكا كان قد غادر ستامفورد بريدج بعد خلافات مع الإدارة، رغم أنه قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، إضافة إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول. لكن سلسلة من النتائج السلبية، أبرزها فوز واحد فقط في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، عجلت برحيله.

ميكيل قال عبر بودكاست “Obi One”: “كان لدينا إنزو ماريسكا، وقلت من قبل إن إقالته كانت خطأً ضخمًا، بل أمرًا سخيفًا. مدرب فاز لنا بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر، وكان لدينا هوية واضحة في طريقة اللعب. تقدمنا خطوة للأمام، ثم عدنا خمس خطوات للخلف".

وأضاف ميكيل: "ليام جاء وحقق انتصارات، لكن هناك شيء مفقود. هناك أمر ليس على ما يرام تمامًا".

ورغم انتقادات ميكيل، فإن روسينيور بدأ فترته بشكل إيجابي، محققًا خمس انتصارات متتالية في أقل من شهر، بينها انتصارات بالدوري على برينتفورد وكريستال بالاس ووست هام، إضافة إلى فوزين أوروبيين على بافوس ونابولي. كما تحسن الأداء الهجومي للفريق، خاصة مع تألق جواو بيدرو.

لكن التعادلات الأخيرة على أرضه أمام بيرنلي وليدز أعادت الجدل، خصوصًا مع تراجع الفريق إلى المركز الخامس بعد تخطي مانشستر يونايتد له في جدول الترتيب.

تشيلسي سيواجه اختبارًا صعبًا في الجولات المقبلة، إذ يحل ضيفًا على أرسنال متصدر الدوري، ثم يواجه أستون فيلا خارج أرضه، قبل أن يستضيف نيوكاسل ومانشستر سيتي، في سلسلة مباريات قد تحدد مسار الموسم بشكل واضح.

