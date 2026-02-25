أوبي ميكيل: تخلي تشيلسي عن ماريسكا أعاد الفريق 5 خطوات للخلف

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 13:39

كتب : ذكاء اصطناعي

جون أوبي ميكيل - نيجيريا

هاجم جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق قرار إدارة النادي بإقالة إنزو ماريسكا، مؤكدًا أن "البلوز" ارتكبوا "خطأً فادحًا" بالتخلي عن المدرب الإيطالي، وأن الفريق تراجع "خمس خطوات إلى الخلف" بعد التعاقد مع ليام روسينيور.

ماريسكا كان قد غادر ستامفورد بريدج بعد خلافات مع الإدارة، رغم أنه قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، إضافة إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول. لكن سلسلة من النتائج السلبية، أبرزها فوز واحد فقط في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، عجلت برحيله.

ميكيل قال عبر بودكاست “Obi One”: “كان لدينا إنزو ماريسكا، وقلت من قبل إن إقالته كانت خطأً ضخمًا، بل أمرًا سخيفًا. مدرب فاز لنا بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر، وكان لدينا هوية واضحة في طريقة اللعب. تقدمنا خطوة للأمام، ثم عدنا خمس خطوات للخلف".

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مهتم بضم أليسون بيكر

وأضاف ميكيل: "ليام جاء وحقق انتصارات، لكن هناك شيء مفقود. هناك أمر ليس على ما يرام تمامًا".

ورغم انتقادات ميكيل، فإن روسينيور بدأ فترته بشكل إيجابي، محققًا خمس انتصارات متتالية في أقل من شهر، بينها انتصارات بالدوري على برينتفورد وكريستال بالاس ووست هام، إضافة إلى فوزين أوروبيين على بافوس ونابولي. كما تحسن الأداء الهجومي للفريق، خاصة مع تألق جواو بيدرو.

لكن التعادلات الأخيرة على أرضه أمام بيرنلي وليدز أعادت الجدل، خصوصًا مع تراجع الفريق إلى المركز الخامس بعد تخطي مانشستر يونايتد له في جدول الترتيب.

تشيلسي سيواجه اختبارًا صعبًا في الجولات المقبلة، إذ يحل ضيفًا على أرسنال متصدر الدوري، ثم يواجه أستون فيلا خارج أرضه، قبل أن يستضيف نيوكاسل ومانشستر سيتي، في سلسلة مباريات قد تحدد مسار الموسم بشكل واضح.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي الدوري الإنجليزي جون أوبي ميكيل
نرشح لكم
سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد إيدي هاو: حققنا أحد أهداف نيوكاسل بالتأهل في الأبطال.. ولا يهم برشلونة أو تشيلسي موسوعة جينيس تُكرم جيمس ميلنر كومباني يزيد الجدل عن مستقبل نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونيخ توتنام يعلن عودة مدافعه من هامبورج الموسم المقبل تشيلسي ينافس سيتي وليفربول على الحارس المتألق في الدوري الإنجليزي تقرير: 8 أندية تستهدف ضم بيرناردو سيلفا في الموسم المقبل فيرتز يطمئن جمهور ليفربول بجاهزيته لمواجهة وست هام
أخر الأخبار
ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: كاف يستمع لحجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث لقاء الأهلي يوم الخميس 29 دقيقة | الدوري المصري
أوبي ميكيل: تخلي تشيلسي عن ماريسكا أعاد الفريق 5 خطوات للخلف 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 20 من الدوري المصري 43 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يوضح تفاصيل إصابة مدافعه 49 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - منتخب إيران يواجه بورتوريكو وديا قبل أيام من كأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524080/أوبي-ميكيل-تخلي-تشيلسي-عن-ماريسكا-أعاد-الفريق-5-خطوات-للخلف