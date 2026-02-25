قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد بنفيكا.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استبعاد كيليان مبابي ودين هاوسن بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - ساستيرو -مانويل أنخيل - بالاسيوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد على ملعب بنفيكا.