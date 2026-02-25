قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد بنفيكا

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد بنفيكا.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استبعاد كيليان مبابي ودين هاوسن بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري فونت: لابورتا يعيش في عالم موازي مثل ترامب.. وعلينا عدم التعاون مع ريال مدريد سكاي: إلغاء مؤتمري مورينيو الصحفيين قبل وبعد لقاء ريال مدريد رغم إيقافه المؤقت.. بريستياني يصل إلى إسبانيا رفقة بنفيكا لمواجهة ريال مدريد

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - ساستيرو -مانويل أنخيل - بالاسيوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد على ملعب بنفيكا.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا كيليان مبابي
نرشح لكم
مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز 13 دقيقة | الدوري المصري
بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي 25 دقيقة | الدوري المصري
نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 27 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 30 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز ساعة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524077/قائمة-ريال-مدريد-استبعاد-هاوسن-ومبابي-من-مواجهة-بنفيكا