منافس مصر - منتخب إيران يواجه بورتوريكو وديا قبل أيام من كأس العالم

حدد المنتخب الإيراني منافسه الذي سيلعب ضد مباراة ودية قبل أيام من كأس العالم 2026.

وقال مهدي محمد نبي مدير منتخب إيران في تصريحات نقلتها جريدة طهران تايمز: "سنواجه منتخب بورتوريكو في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة في معسكرنا التدريبي بالولايات المتحدة".

وأضاف "ألمواجهة ستكون قبل المباراة الأولى لنا في كأس العالم ضد نيوزيلندا في 15 يونيو".

ويحتل منتخب بورتوريكو حاليًا المركز 156 في تصنيف فيفا.

يذكر أن منتخب إيران سيواجه نيجيريا وكوستاريكا وديا الشهر المقبل بالأردن خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب كل من إيران وبلجيكا ونيوزيلاندا.

قبل أيام، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء مباراة منتخب إسبانيا الودية ضد إيران والمقرر لها قبل كأس العالم 2026 في أمريكا.

وكشف موقع "فوتبول 360" الإيراني أن إسبانيا قررت إلغاء المباراة بسبب الاحتجاجات الكبيرة في البلاد والتي تقابلها السلطات الإيرانية بالقوة ضد الشعب.