تشيلسي أم برشلونة؟ نجم نيوكاسل يرفض اختيار خصمه في دوري أبطال أوروبا

رفض جاكوب ميرفي جناح نيوكاسل يونايتد اختيار أحد الفرق التي يحب أن يلعب ضدها في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل نيوكاسل إلى دور الـ16 بعد تخطي كاراباج الأذربيجاني بنتيجة 9-3 في مجموعة المباراتين.

وسئل جاكوب ميرفي عقب المباراة عن الخصم الذي يفضل مواجهته في دور الـ16.

وقال جاكوب ميرفي عبر أمازون برايم: "لا يهم، أي فريق سنلعب ضده، بهذه المجموعة من اللاعبين يمكننا اللعب ضد أي أحد، وفي مباريات خروج المغلوب نثق في أنفسنا، فليأت من يأتي".

ومن المنتظر أن يلعب نيوكاسل ضد برشلونة أو تشيلسي وفقا لما ستتنجح عنه قرعة دور الـ16.

وبعد هذا التأهل أصبح نيوكاسل ثالث فريق إنجليزي يسجل 9 أهداف أو أكثر في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا، بعد مانشستر سيتي أمام شالكه في 2019 (10 أهداف)، وأرسنال ضد آيندهوفن في العام الماضي (9 أهداف).

كما ساهم هارفي بانز جناح نيوكاسل في 8 أهداف خلال 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأصبح كيران تريبيير ثالث مدافع إنجليزي يقدم 10 تمريرات حاسمة في دوري الأبطال بعد أشلي كول (12 تمريرة) وترينت ألكسندر أرنولد (11 تمريرة).

