رغم فارق الـ17 نقطة.. مدرب اتحاد جدة: لم نفقد الأمل في التتويج بلقب الدوري

شدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة على أن استبعاد بعض النجوم عن مواجهة الحزم لا يعني بالضرورة فقدانه أمل المنافسة على لقب الدوري السعودي.

واعتمد المدرب البرتغالي على تشكيلة أمام الحزم غاب عنها المغربي يوسف النصيري والجزائري حسام عوار بداعي إراحتهما، ما أثار التساؤلات في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من المسابقة.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "ما زلنا ندافع عن اللقب في الدوري، ونحن نمثل نادي اتحاد جدة، ولا يمكن أن نستسلم أو نرفع الراية البيضاء".

وأردف "صحيح أن تركيزنا أكبر على بطولتي الكأس ودوري أبطال آسيا، لكننا نتعامل مع كل مباراة بالجدية نفسها".

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، بفارق 17 نقطة عن أهلي جدة المتصدر، قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

وأضاف البرتغالي "المباراة كانت مثلها مثل أي مباراة، عبارة عن ثلاث نقاط في الملعب، وكانت متكافئة حتى الدقائق الأخيرة وكنا قريبين من خطف هدف يمنحنا الفوز".

واشتكى المدرب البرتغالي من حالة الإرهاق التي يعاني منها فريقه، وأوضح "لم نلعب 3 مباريات في أسبوع واحد منذ فترة طويلة، 2 منها خارج ملعبنا، وهذا أمر مرهق بدنيًا وذهنيًا على اللاعبين، لكننا تعاملنا مع الظروف وواصلنا القتال حتى النهاية وكنا قريبين من تحقيق النقاط الثلاث".

وواصل كونسيساو "ما يرهقنا فعليًا هو ضغط السفر، فاليوم نسافر فجرًا، وهذا ما نعاني منه في ظل تتابع المباريات وضيق الوقت بين الاستحقاقات".

وعن عدم قدرة الفريق على تحقيق الانتصار في آخر 6 مباريات خارج ملعبه قبل مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس الملك، أجاب كونسيساو: "من المبكر الحديث عن مباراة الخلود، ونتعامل مع المباريات خطوة بخطوة".

وأكمل "تركيزنا الآن على مواجهتنا المقبلة أمام الخليج، وتحضيراتنا لها لا تختلف عن أي مباراة أخرى".

وتابع مدرب الاتحاد "لدينا عدد من اللاعبين المصابين، والظروف فرضت نفسها، لكن تحضيري لمباراة الحزم لم يختلف عن المباريات السابقة، والغيابات أجبرتني على إشراك فابينيو وروجر في خط الدفاع، وهو قرار فرضته الظروف الفنية".