كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل

يرى كريستيانو كيفو مدرب إنتر أن فريقه امتلك طاقة أقل من منافسه بولو جليمت.

وودع إنتر بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بودو جليمت بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16.

وقال كيفو عبر سكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة: "حاولنا فعل ما باستطاعتنا منذ البداية".

وواصل "واجهنا فريقا منظما لعب بدفاع متأخر، لقد تركوا 10 أو 11 لاعبا خلف الكرة، وربما عدم قدرتنا على كسر الخط الدفاعي أعطافهم دافعا نفسيا، مع معرفتنا أننا بحاجة بتسجيل هدفين لنصل فقط إلى الوقت الإضافي".

وواصل "ليس لدي أي شيء ألوم لاعبي فريقي عليه، لقد حاولوا كل ما بوسعهم وبكل الطاقة التي كانت لديهم، وفي الشوط الثاني كان بودو جليمت يملك طاقة أكبر بكثير منا".

وتابع "قدمنا كل ما لدينا وحاولنا بكل الطرق كسر تكتلهم الدفاعي، ولكن في الشوط الثاني سجلوا هدفين".

وأضاف "نشعر بالإحباط، لسوء حظنا واجهنا فريقا لديه طاقة أكبر منا، كانوا منظمين وعرفوا ما يجب عليهم فعله بعد الفوز في الذهاب، وفعلوا ذلك بطريقة رائعة".

واستمر "أهنئ بودو جليمت، هو فريق يستحق التأهل للدور التالي".

وأردف "لسوء الحظ، لن نكون قادرين على المنافسة في دوري الأبطال، لقد بدأنا بشكل جيد وفزنا في 4 مباريات متتاليى، ولكن لسوء الحظ أضعنا بعض النقاط رغم الأداء الجيد".

وأتم "دوري الأبطال مستوى مرتفع، إذا لم تحول الفرص لأهداف وتتخذ القرارات الصحيحة، سيتعاقب من أول خطأ".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بودو جليمت بثلاثة أهداف مقابل هدف.