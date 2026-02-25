مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري
الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 10:12
كتب : FilGoal
يختتم اليوم مباريات إياب المحلق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
البنك الاهلي × فاركو.. 9:30 مساء - أون سبورت بلص.
بتروجت × الاتحاد السكندري.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.
المصري × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - أون سبورت.
الدوري السعودي
النجمة × النصر.. 9:00 مساء - ثمانية.
الفيحاء × نيوم.. 9:00 مساء - ثمانية.
دوري أبطال أوروبا
أتالانتا × بوروسيا دورتموند.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
باريس سان جيرمان × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
يوفنتوس × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16 المفاجأة الكبرى.. بودو جليمت يطيح بـ إنتر خارج دوري أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا – إنتر (1)-(2) بودو جليمت.. الوصيف يودع البطولة مع "هاتريك" سورلوث.. أتلتيكو أول المتأهلين لـ16 أبطال أوروبا برباعية في كلوب بروج آس: هاوسن سيغيب عن مواجهة بنفيكا سباليتي: يلديز بمثابة القائد لنا.. ومباراة جالاتاسراي لن تكون حلما لويس إنريكي: سنواجه لحظات صعبة ضد موناكو.. ونريد اللعب بنفس طريقة الذهاب