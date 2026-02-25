مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 10:12

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بنفيكا - فينيسيوس

يختتم اليوم مباريات إياب المحلق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

البنك الاهلي × فاركو.. 9:30 مساء - أون سبورت بلص.

بتروجت × الاتحاد السكندري.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

المصري × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - أون سبورت.

الدوري السعودي

النجمة × النصر.. 9:00 مساء - ثمانية.

الفيحاء × نيوم.. 9:00 مساء - ثمانية.

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا × بوروسيا دورتموند.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

يوفنتوس × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

