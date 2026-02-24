كومباني يزيد الجدل عن مستقبل نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون

زاد فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ الجدل حول مستقبل نيكولاس جاكسون مهاجم فريقه.

ويلعب المهاجم السنغالي معارا إلى بايرن ميونيخ قادما من تشيلسي الإنجليزي حتى نهاية الموسم مع بند يتيح شراء اللاعب في الموسم المقبل.

ورد كومباني على سؤاله عن جاكسون قائلا: "أنا أستمتع بالعمل معه ونستمته به معنا".

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يضع خطة لضم كانسيلو نهائيا توتنام يعلن عودة مدافعه من هامبورج الموسم المقبل

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "سبورتس مول": "سيتم مناقشة أي قرار يتعلق باللاعب مع جاكسون نفسه، وليس لدي أي إجابة الآن عن مستقبله".

وأكمل "الشيء الوحيد الذي أعرفه حاليا هو أنه سعيد معنا للغاية".

وتشير التقارير إلى أن جاكسون لا يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونيخ في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي لوجود هاري كين.

ويمتد تعاقد جاكسون مع تشيلسي لمدة 7 مواسم مقبلة، ومن الممكن أن يخرج لإعارة أخرى في حالة عدم استمراره مع بايرن ميونيخ.

جاكسون لعب الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ 22 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف.

تشيلسي بايرن ميونيخ الدوري الألماني نيكولاس جاكسون
نرشح لكم
توتنام يعلن عودة مدافعه من هامبورج الموسم المقبل تشيلسي ينافس سيتي وليفربول على الحارس المتألق في الدوري الإنجليزي تقرير: 8 أندية تستهدف ضم بيرناردو سيلفا في الموسم المقبل فيرتز يطمئن جمهور ليفربول بجاهزيته لمواجهة وست هام كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي بهدف البديل سيسكو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(1) مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
قائمة الاتحاد – غياب أفشة أمام بتروجت للإصابة 14 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري.. وانتصار الزمالك بصعوبة على مصر للبترول 21 دقيقة | رياضات أخرى
خامس الهدافين التاريخين للدوري.. وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة 33 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يخوض ودية ضد فريق الشباب.. واستمرار تأهيل زيزو وتريزيجيه 42 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد 54 دقيقة | الدوري المصري
من صناعة حامد حمدان.. ناصر ماهر يتقاسم صدارة الهدافين بالتسجيل أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا – إنتر (0)-(1) بودو جليمت.. جووووووول مفاجئ ساعة | دوري أبطال أوروبا
كومباني يزيد الجدل عن مستقبل نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونيخ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد
/articles/524036/كومباني-يزيد-الجدل-عن-مستقبل-نيكولاس-جاكسون-مع-بايرن-ميونيخ