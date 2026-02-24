كومباني يزيد الجدل عن مستقبل نيكولاس جاكسون مع بايرن ميونيخ

زاد فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ الجدل حول مستقبل نيكولاس جاكسون مهاجم فريقه.

ويلعب المهاجم السنغالي معارا إلى بايرن ميونيخ قادما من تشيلسي الإنجليزي حتى نهاية الموسم مع بند يتيح شراء اللاعب في الموسم المقبل.

ورد كومباني على سؤاله عن جاكسون قائلا: "أنا أستمتع بالعمل معه ونستمته به معنا".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "سبورتس مول": "سيتم مناقشة أي قرار يتعلق باللاعب مع جاكسون نفسه، وليس لدي أي إجابة الآن عن مستقبله".

وأكمل "الشيء الوحيد الذي أعرفه حاليا هو أنه سعيد معنا للغاية".

وتشير التقارير إلى أن جاكسون لا يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونيخ في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي لوجود هاري كين.

ويمتد تعاقد جاكسون مع تشيلسي لمدة 7 مواسم مقبلة، ومن الممكن أن يخرج لإعارة أخرى في حالة عدم استمراره مع بايرن ميونيخ.

جاكسون لعب الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ 22 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف.