توتنام يعلن عودة مدافعه من هامبورج الموسم المقبل

أعلن كلاوس كوستا المدير الرياضي لنادي توتنام هوتسبيرز الإنجليزي عودة لوكا فوسكوفيتش مدافع الفريق المعار إلى هامبورج الألماني، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وقال كوستا في تصريحاته عبر قناة Sports1: "من الناحية التعاقدية لا توجد أي فرصة لبقاء اللاعب، إنها مجرد إعارة وليس لدينا أي طريقة لربط لوكا مع نادي هامبورج على المدى الطويل".

من جانبه قال ميرلين بولزين مدرب هامبورج: "مع ذلك هناك اتفاق تعاقدي واضح بين الناديين، نحن ممتنون للغاية لأننا وجدنا حلا الصيف الماضي لإعارة اللاعب، وكان واضح من البداية أن وكيل اللاعب يرغب في ضمه إلى هامبورج".

ولفت فوسكوفيتش أنظار عدة أندية أوروبية مع فريقه هامبورج هذا الموسم بما في ذلك بايرن ميونيخ.

لكن توتنام يعول بقوة على اللاعب لدعم خط دفاعه في الموسم المقبل في ظل معاناة الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ويرتبط المدافع الكرواتي البالغ من العمر 19 عاما بعقد يمتد حتى عام 2023 مع توتنام.

وتأتي أخبار عودة المدافع الشاب إلى توتنام في ظل الأخبار التي تشير إلى اقتراب الثنائي كريستان روميرو وميكي فان دي فين من الرحيل عن توتنام في الصيف المقبل.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com