تشيلسي ينافس سيتي وليفربول على الحارس المتألق في الدوري الإنجليزي

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي العمل على تدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق خلال الموسم المقبل.

ودخل روبن روفس حارس مرمى سندرلاند ومنتخب هولندا دائرة اهتمامات تشيلسي الذي سيسعى لضمه بقوة في الصيف.

وذكر موقع "سندرلاند أون إس إي" المهتم بأخبار النادي، أن ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي معجب جدا بقدرات الحارس وطلب ضمه لفريقه.

وأن الحارس الشاب البالغ من العمر 23 عاما لن يقل سعره عن 50 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي كل ذلك في ظل اهتمام من ليفربول وأيضا مانشستر سيتي بضم الحارس المميز.

ويعد روفس هو الحارس الثاني لمنتخب هولندا في الفترة الحالية مع المدرب رونالد كومان، وذلك خلفا لحارس برايتون بارت فيردربروجين.

ومنذ ظهوره مع سندرلاند في الدوري هذا الموسم ويقدم روفس مستوى مميز للغاية مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

وحافظ روفس على نظافة شباكه 8 مرات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

