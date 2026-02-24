تقرير: 8 أندية تستهدف ضم بيرناردو سيلفا في الموسم المقبل

زادت التكهنات حول مستقبل بيرناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يقترب من الرحيل عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك الكثير من الأندية مهتمة بضم بيرناردو في حالة الاستقرار على رحيله عن مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 8 أندية تهتم بضم بيرناردو.

وعلى رأسهم بنفيكا البرتغالي، وأيضا يوفنتوس الإيطالي.

بالإضافة إلى شيكاغو فاير الأمريكي، وأيضا أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي تريكا يهتم أيضا نادي جالاتاسراي بضم بيرناردو.

كل ذلك يأتي بجانب أحد الأندية السعودية الذي يريد ضم نجم منتخب البرتغال، دون الكشف عن هوية هذا النادي.

وانضم بيرناردو سيلفا البالغ من العمر 31 عاما إلى مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من موناكو مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

ولعب سيلفا مع مانشستر سيتي 443 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 74 هدفا وقدم 78 تمريرة حاسمة.

وفاز بيرناردو مع مانشستر سيتي بـ17 لقبا مختلفا بما في ذلك 6 بطولات للدوري الإنجليزي و4 كأس الرابطة و2 كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com