فيرتز يطمئن جمهور ليفربول بجاهزيته لمواجهة وست هام

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:00

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول

أرسل فلوريان فيرتز لاعب ليفربول رسالة يطمئن فيها جماهير فريقه قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ونشر فيرتز صورته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقها عليها أنه جاهز تماما.

وذلك بعدما تعرض للإصابة في مباراة ليفربول الماضية أمام نوتينجهام فورست.

وتعرض فيرتز للإصابة خلال الإحماء قبل مباراة نويتنجهام، والتي فاز فيها ليفربول بهدف في الوقت القاتل سجله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

ويلعب ليفربول ضد وست هام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

وانضم فيرتز لصفوف ليفربول بداية الموسم الجاري قادما من باير ليفركوزن الألماني.

