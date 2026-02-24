آس: هاوسن سيغيب عن مواجهة بنفيكا

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تأكد غياب دين هاوسن لاعب ريال مدريد عن مواجهة بنفيكا بسبب الإصابة.

دين هاوسن النادي : ريال مدريد ريال مدريد

اللاعب لم يتدرب على العشب مساء أمس في التدريب قبل الأخير للفريق.

وأشارت آس إلى أن حالة هاوسن قد تحسنت ولكن الفريق لن يخاطر به حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو بإياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانضم هاوسن لقائمة غيابات ريال مدريد عن المباراة والتي تضم أيضا إدير ميليتاو وداني سيبايوس وجود بيلينجهام ورودريجو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد على ملعب دالوش بهدف دون رد.