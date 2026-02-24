آس: هاوسن سيغيب عن مواجهة بنفيكا
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 19:36
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تأكد غياب دين هاوسن لاعب ريال مدريد عن مواجهة بنفيكا بسبب الإصابة.
دين هاوسن
النادي : ريال مدريد
اللاعب لم يتدرب على العشب مساء أمس في التدريب قبل الأخير للفريق.
وأشارت آس إلى أن حالة هاوسن قد تحسنت ولكن الفريق لن يخاطر به حتى لا تتفاقم الإصابة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو بإياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وانضم هاوسن لقائمة غيابات ريال مدريد عن المباراة والتي تضم أيضا إدير ميليتاو وداني سيبايوس وجود بيلينجهام ورودريجو.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد على ملعب دالوش بهدف دون رد.
نرشح لكم
مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم