الصفاقسي يعلن إصابة علي معلول
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 19:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي الصفاقسي التونسي إصابة لاعبه علي معلول وغيابه عن مواجهة مستقبل قابس.
وأشار النادي إلى أن معلول قد تعرض لإصابة خفيفة على مستوى كاحل القدم اليسرى.
وأثبتت الفحوصات التي أجراها اللاعب أن إصابته تستوج راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للملاعب.
وانضم معلول للصفاقسي في بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر.
وشارك معلول في 16 مباراة منذ بداية الموسم بقميص الصفاقسي وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة 4 أهداف.
ويحتل الصفاقسي حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 39 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الترجي صاحب الصدارة.
