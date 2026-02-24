مدرب جيرونا يعلن عودة عز الدين أوناحي للملاعب

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 14:46

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - المغرب

أعلن ميتشل مدرب جيرونا الإسباني عن موعد عودة لاعبه المغربي عز الدين أوناحي إلى الملاعب.

ويعود أوناحي لقائمة جيرونا أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الاثنين في الدوري الإسباني، بعد غيابه لأكثر من شهرين بسبب الإصابة.

وقال ميتشل في تصريحات للصحفيين: "استعدنا خدمات أوناحي، وسيكون قادرًا على مساعدتنا أمام ألافيس".

وأضاف "عز الدين جاهز للعب، وهذا خبر رائع. من المهم أن يكون لديك خيارات لبناء الفريق، خصوصًا مع وجود لاعبين يستحقون مكانًا في التشكيل".

وشارك أوناحي في تدريبات جيرونا بالأيام الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته خلال تواجده مع منتخب المغرب بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت المباراة الأخيرة لعز الدين مع جيرونا يوم 12 ديسمبر الماضي أمام ريال سوسيداد ضمن الجولة 16.

بعدها سافر للانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي الذي استضاف كأس أمم إفريقيا، لكنه أصيب عقب نهاية مرحلة المجموعات.

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد قال للصحفيين أثناء البطولة: "تعرض أوناحي لإصابة خلال التدريبات. يعاني من تمزق في عضلة السمانة سيمنعه من اللعب خلال كأس أمم إفريقيا، كما سيغيب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع. وهي إصابة كان يعاني منها منذ فترة في جيرونا وقد تجددت".

