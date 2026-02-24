روي كوستا يثق في براءة بريستياني من تهمة العنصرية

شدد روي كوستا رئيس بنفيكا على ثقته في براءة لاعبه جيانلوكا بريستياني من تهمة العنصرية التي يزعمها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ويحل بنفيكا ضيفا على ريال مدريد في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة ذهاب شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

وقال كوستا في تصريحات للصحفيين: "أثق في جيانلوكا بريستياني، يتهمونه بالعنصرية ولكني أؤكد أنه ليس كذلك".

وأضاف "ندرك أنه لم يتم إثبات أي شيء يدين بريستياني، غيابه عن المباراة أمر غير عادل".

وتابع "لم أكن في الملعب لأعرف ما قيل، في مثل هذه المواقف يقال الكثير، ما نصدقه هو كلمة لاعبنا، دافعنا عن اللاعب عندما كان علينا الدفاع عنه".

وأكمل روي كوستا "العقوبة الفعلية لم تصدر بعد، هناك إيقاف مؤقت، وليس من المجدي الحديث يوميًا عن موضوع لم يتم حسمه بشكل نهائي".

وأتم "فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد ارتكب مخالفة عنيفة، ولا يجب أن يشارك في اللقاء".

ووصل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا إلى مدريد قبل قليل رفقة فريقه بنفيكا رغم غيابه عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإيقاف المؤقت.

ويبدو أن بريستياني سافر مع فريقه إلى إسبانيا من أجل مواجهة ريال مدريد في إياب ملحق دور الـ16 أملا في قبول الاستئناف الذي قدمه ناديه.

فقد أوضح نادي بنفيكا أنه تقدم باستئناف ضد قرار إيقاف لاعبه جيانلوكا بريستياني على خلفية اتهامه بالعنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في لقاء الفريقين الأسبوع الماضي.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت (التفاصيل).

وذكرت جريدة أس أن اللاعب سيحضر المباراة من مدرجات سنتياجو برنابيو في حالة عدم قبول الاستئناف.

وجاء بيان نادي بنفيكا على النحو التالي:

لقد أبلغنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفرض إيقاف مؤقت لمباراة واحدة على لاعبه جيانلوكا بريستياني، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن الحادثة التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد الأسبوع الماضي.

يأسف النادي لحرمانه من خدمات اللاعب في وقت لا يزال فيه التحقيق مستمرًا.

سنتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف جيانلوكا بريستياني موقتا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، ونعلم أنه سيكون من غير المرجح تغيير القرار نظرا لضيق الوقت قبل موعد لقاء ريال مدريد يوم الأربعاء

كما يؤكد نادي بنفيكا مجددًا التزامه الراسخ بمكافحة أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز، وهي قيم تشكل جزءًا من هويته التاريخية، وكذلك في شخصيات بارزة من تاريخ النادي مثل أوزيبيو.

وأوقف بريستياني لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد خلال لقاء الفريقين في ذهاب ملحق دور الـ16 الأسبوع الماضي.

وبذلك سيغيب بريستياني عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد يوم الأربعاء بنسبة كبيرة.

وجاء بيان يويفا على النحو التالي:

عقب تعيين مفتش من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم سلوك عنصري خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد يوم 17 فبراير 2026، وبناءً على طلب المفتش، قررت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة ليويفا اليوم إيقاف جيانلوكا بريستياني مؤقتًا لمباراة واحدة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي كان يحق له المشاركة فيها.

وذلك لوجود مخالفة أولية للمادة 14 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمتعلقة بالسلوك العنصري.

ويأتي هذا القرار دون الإخلال بأي حكم قد تصدره الهيئات التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقًا بعد انتهاء التحقيق الجاري وإحالته إلى الجهات المختصة.

وسيتم نشر مزيد من المعلومات حول هذه القضية في الوقت المناسب.

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)