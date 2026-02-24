جاياردو يرحل عن ريفر بليت

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 11:38

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو - ريفر بليت

أعلن مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت رحيله عن تدريب الفريق.

وقرر المدرب التنحي عن منصبه بعد ثلاث هزائم متتالية تعرض لها ريفر بليت.

وأعلن جاياردو قراره في رسالة موجهة إلى الجماهير عبر قناة النادي.

وسيقود جاياردو الفريق يوم الخميس أمام بانفيلد ليودّع الجماهير في ملعب المونومنتال، ثم يضع نقطة النهاية لولايته الثانية.

وقال جاياردو في المقطع المصور: "هذه رسالة إلى جميع جماهير ريفر بليت. سأحاول أن أكون مختصراً حتى لا تغمرني مشاعر الحزن والألم، مباراة الخميس ستكون مباراتي الأخيرة".

وأضاف "لا أملك سوى كلمات الشكر، خصوصاً لهذا النادي العظيم وجماهيره، على حبهم غير المشروط طوال هذه السنوات، حتى في اللحظات الحزينة مثل هذه. من الواضح أن الأمور لم تسر كما خططنا لها".

كانت عودة جاياردو لقيادة ريفر بليت في الفترة الثانية مليئة بالصعوبات، على النقيض من فترته الأولى التي حصد خلالها 14 لقباً خلال 8 أعوام ونصف، بينها لقبان لكوبا ليبرتادوريس.

أما في مرحلته الثانية، التي استمرت عاماً ونصف فقط، فلم يحقق أي لقب.

وتولى جاياردو المهمة في 5 أغسطس 2024 عقب رحيل مارتين ديميكيليس.

وتولى جاياردو تدريب اتحاد جدة في أواخر 2023 في تجربة لم يشهد لها النجاح لتتم إقالته في نهاية موسم 2023-2024.

وذلك بعدما حقق المجد مع ريفر بليت ويعتبر أحد المدربين التاريخيين للفريق.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

ريفر بليت مارسيلو جاياردو
