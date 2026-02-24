مدرب أهلي جدة: كل فرق الدوري السعودي تعاني أمام ضمك

يرى ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة أن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ضمك يعد فوزا ثمينا، مبيناً أن فترة ضغط المباريات الأهم فيها الخروج بالنقاط الكاملة.

وانتصر أهلي جدة على ضمك في الجولة 23 من الدوري السعودي بهدف مقابل لا شيء.

وقال يايسله في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "كانت مباراة صعبة، وأود الإشادة بضمك على الأداء الذي قدمه، ولو استمروا بهذا المستوى سيتحسن موقعهم في جدول الترتيب".

وأضاف "لم يكن أداؤنا جيداً بالشكل المطلوب، لكن في مثل هذه المباريات ظهر خط الدفاع بمسؤولية وخرجنا بشباك نظيفة".

وتابع "أنا سعيد بالنتيجة في ظل الظروف وجدول المباريات المزدحم".

وأكمل "ليس من السهل اللعب في ملعب ضمك، شعرنا بذلك منذ الحصة التدريبية ليلة المباراة".

وأتم "كل الفرق عانت في هذا الملعب، سواء الهلال أو اتحاد جدة، لكن الأهم أننا حققنا الفوز".