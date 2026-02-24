ريال مايوركا يعلن إقالة أراساتي

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 01:22

كتب : FilGoal

جاجوبا أراساتي

أعلن ريال مايوركا إقالة مدربه جاجوبا أراساتي لسوء النتائج.

وأشار النادي إلى أن القرار جاء بعد تحليل الوضع الرياضي ولرغبة النادي في فتح مرحلة جديدة بهدف عكس الديناميكيات الحالية.

ولم يكشف النادي عن المدرب الجديد الذي سيخلف أراساتي في تدريب الفريق.

ويقود أراساتي تدريب مايوركا منذ بداية الموسم الماضي.

وخلال مسيرته مع الفريق، قاد أراراستي 68 مباراة وتمكن الفريق خلالها من تحقيق 21 فوز وخسر 32 مباراة وتعادل في 15.

ويحتل مايوركا حاليا المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن إلتشي صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

وأنهى مايوركا الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

وسيلعب مايوركا مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 28 فبراير في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

