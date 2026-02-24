كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة

يرى مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه أظهر روحا كبيرة خلال مواجهة إيفرتون.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاريك عبر بي بي سي عقب المباراة: "كان علينا القيام بالكثير من العمل، الفضل يعود لإيفرتون، لقد صعبوا المباراة وجعلونا ندافع في منطقة جزائنا كثيرا، الروح التي دافعنا بها عن منطقتنا كانت رائعة، والخروج بشباك نظيفة أمر رائع، يمكننا اللعب بشكل أفضل ولكن في نفس الوقت من الجيد من ملعبنا ونفوز".

وتابع: "سيسكو سجل بطريقة رائعة، لقد كانت لمسته حاسمه، أسلوبه في التسجيل بثقة كبيرة يعجبني، لقد لعب بشكل رائع ماتيوس كونيا وبرايان مبومو في صناعة الهدف، لدينا اللاعبون القادرون على اللعب في الهجمات المرتدة، سعيد جدا من أجل سيسكو لأنه دخل مرة أخرى وصنع الفارق".

وأضاف: "سيني لامينس قام بعدة تصديات رائعة، لقد ظهر هادئا في أجواء صعبة، الكثير من الركنيات نفذت تحت العارضة ولكنه لم يرتبك، وتعامل مع الكرات بشكل جيد وأمسكها بثبات، كان هائلًا بالنسبة لنا".

وشدد: "كان على كونيا أن يدافع في الشوط الثاني وقد قام بذلك بشكل جيد، لقد قدم تمريرة رائعة في كرة الهدف وكنا بحاجة إلى أداء جماعي كامل في ظل الضغط الذي وضعنا تحته إيفرتون، إذا فعلت ذلك ستحصل على مكافأة لأن لدينا لاعبين خطيرين".

وأتم: "أنا سعيد جدا بالنتيجة والروح، اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا وضحوا من أجل بعضهم البعض، من ناحية النتائج الأمور تسير بشكل جيد، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكن أن نقدمه".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 48 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز التاسع.

